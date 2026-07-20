Россия открывает новый морской коридор: в Калининград можно будет добраться без самолёта и транзита

Между Санкт-Петербургом и Калининградом готовятся запустить прямое морское сообщение. Проект предполагает использование крупного пассажирского лайнера, способного принять на борт от 1500 до 2500 человек. Новая линия станет полноценным транспортным коридором, связывающим эксклав с основной территорией России в обход сухопутных границ и ограничений в воздушном пространстве.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подтвердил интерес бизнеса к этой инициативе. Инвесторы уже провели расчеты и признали направление коммерчески выгодным. Одной из ключевых особенностей судна станет возможность перевозки личного транспорта: пассажиры смогут отправляться в путь вместе со своими автомобилями, которые разместят на паромной палубе.
Длительность перехода по Балтийскому морю составит от 24 до 30 часов. Такой график позволяет организовать путешествие в формате "одной ночи": вечером выход из порта, а на следующий день — прибытие в пункт назначения. Это создаст конкуренцию авиаперевозкам и решит проблемы с транзитом через недружественные страны.
"Запуск судна такой вместимости потребует четкого планирования окупаемости, однако туристический поток в Калининград растет, что гарантирует стабильный спрос на билеты в сезон", — спрогнозировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Реализация амбициозного проекта напрямую привязана к готовности международного морского терминала в Пионерском. Эта стройка имеет долгую историю переносов, однако сейчас власти ориентируются на 2026 год. До завершения береговых работ и ввода порта в эксплуатацию поставить лайнер на линию невозможно.
|Параметр
|Детали проекта
|Вместимость
|1500-2500 пассажиров
|Время в пути
|От 24 до 30 часов
|Базовый терминал
|Порт Пионерский
|Ожидаемый запуск
|2026 год (после сдачи порта)
Вопрос комфорта на борту пока остается открытым: детальная спецификация кают и общественных зон судна не раскрыта. Тем не менее, эксперты считают, что наличие морской альтернативы снизит нагрузку на бюджет.
"Терминал в Пионерском — объект стратегический. Его достройка не только откроет путь лайнерам, но и создаст новые пешеходные и рекреационные зоны для жителей области", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Ориентировочный срок — 2026 год, после завершения строительства терминала в Пионерском.
Да, концепция предполагает перевозку личных автомобилей пассажиров на борту судна.
Точные тарифы пока не определены, они будут сформированы ближе к запуску линии.
Основным пунктом приема станет новый морской терминал в городе Пионерский.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.