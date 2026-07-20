Россия открывает новый морской коридор: в Калининград можно будет добраться без самолёта и транзита

Между Санкт-Петербургом и Калининградом готовятся запустить прямое морское сообщение. Проект предполагает использование крупного пассажирского лайнера, способного принять на борт от 1500 до 2500 человек. Новая линия станет полноценным транспортным коридором, связывающим эксклав с основной территорией России в обход сухопутных границ и ограничений в воздушном пространстве.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ паром

Экономика и логистика маршрута

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подтвердил интерес бизнеса к этой инициативе. Инвесторы уже провели расчеты и признали направление коммерчески выгодным. Одной из ключевых особенностей судна станет возможность перевозки личного транспорта: пассажиры смогут отправляться в путь вместе со своими автомобилями, которые разместят на паромной палубе.

Длительность перехода по Балтийскому морю составит от 24 до 30 часов. Такой график позволяет организовать путешествие в формате "одной ночи": вечером выход из порта, а на следующий день — прибытие в пункт назначения. Это создаст конкуренцию авиаперевозкам и решит проблемы с транзитом через недружественные страны.

"Запуск судна такой вместимости потребует четкого планирования окупаемости, однако туристический поток в Калининград растет, что гарантирует стабильный спрос на билеты в сезон", — спрогнозировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сроки запуска и инфраструктура

Реализация амбициозного проекта напрямую привязана к готовности международного морского терминала в Пионерском. Эта стройка имеет долгую историю переносов, однако сейчас власти ориентируются на 2026 год. До завершения береговых работ и ввода порта в эксплуатацию поставить лайнер на линию невозможно.

Параметр Детали проекта Вместимость 1500-2500 пассажиров Время в пути От 24 до 30 часов Базовый терминал Порт Пионерский Ожидаемый запуск 2026 год (после сдачи порта)

Вопрос комфорта на борту пока остается открытым: детальная спецификация кают и общественных зон судна не раскрыта. Тем не менее, эксперты считают, что наличие морской альтернативы снизит нагрузку на бюджет.

"Терминал в Пионерском — объект стратегический. Его достройка не только откроет путь лайнерам, но и создаст новые пешеходные и рекреационные зоны для жителей области", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Когда запустят первый рейс?

Ориентировочный срок — 2026 год, после завершения строительства терминала в Пионерском.

Можно ли перевезти машину?

Да, концепция предполагает перевозку личных автомобилей пассажиров на борту судна.

Сколько будет стоить билет?

Точные тарифы пока не определены, они будут сформированы ближе к запуску линии.

Где именно в Калининграде будет причаливать лайнер?

Основным пунктом приема станет новый морской терминал в городе Пионерский.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова