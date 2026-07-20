В Амурской области из продажи изъяли семена растений в 17 торговых точках. Проверка Роспотребнадзора показала, что продукция не прошла государственную регистрацию и отсутствует в реестре сортоиздателей.
Отсутствие регистрации означает, что семена не проверяли на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Такие товары могут быть опасны для здоровья людей и сельского хозяйства региона.
"В магазинах были обнаружены семена растений, которые не прошли государственную регистрацию", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство уже начало административные производства против продавцов. Всю сомнительную партию семян изъяли из оборота.
При выборе семян для огорода или теплиц рекомендуется проверять наличие маркировки и сведения о сортоиздателе. Если упаковка выглядит подозрительно или не содержит необходимых документов, покупку лучше пропустить.
О нарушениях в торговых точках можно сообщить в надзорные органы.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.