Амурские прилавки очистили от сомнительных товаров: аграрное ведомство раскрыло детали крупной зачистки

В Амурской области из продажи изъяли семена растений в 17 торговых точках. Проверка Роспотребнадзора показала, что продукция не прошла государственную регистрацию и отсутствует в реестре сортоиздателей.

Фото: www.pexels.com by Binyamin Mellish is licensed under Бесплатное использование Семена

Отсутствие регистрации означает, что семена не проверяли на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Такие товары могут быть опасны для здоровья людей и сельского хозяйства региона.

"В магазинах были обнаружены семена растений, которые не прошли государственную регистрацию", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство уже начало административные производства против продавцов. Всю сомнительную партию семян изъяли из оборота.

Как не купить опасные семена

При выборе семян для огорода или теплиц рекомендуется проверять наличие маркировки и сведения о сортоиздателе. Если упаковка выглядит подозрительно или не содержит необходимых документов, покупку лучше пропустить.

О нарушениях в торговых точках можно сообщить в надзорные органы.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов