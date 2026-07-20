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Дорожный хаос в Сочи уходит в прошлое: автоматика принудительно перераспределит транспортные потоки

Россия » Юг

Власти Сочи вложат 250 миллионов рублей в обновление дорожной инфраструктуры до 2028 года. За это время на курорте планируют модернизировать 103 светофорных объекта, оснастив их системами интеллектуального управления. Новое оборудование позволит в автоматическом режиме следить за плотностью трафика и оперативно фиксировать любые происшествия на проезжей части.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом

"Инвестиции в проект станут весомым вкладом в повышение безопасности и комфорта дорожного движения в городе", — сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

"Развитие умных транспортных систем в туристических центрах — это необходимость, продиктованная пиковыми нагрузками в сезон. Когда городская сеть не справляется с наплывом машин, автоматика помогает перераспределить потоки без участия инспектора, что косвенно влияет на экономику всего региона за счёт ускорения логистики", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Работы по цифровизации улиц идут одновременно с масштабным дорожным строительством. Главным объектом дорожники называют обход Адлера, который должен избавить город от хронических заторов. Новая магистраль перехватит транзитный транспорт, направляющийся в сторону аэропорта, федеральной территории "Сириус" и горнолыжных курортов Красной Поляны.

Основная цель этих преобразований — разгрузить действующую федеральную трассу, которая сейчас работает на пределе возможностей. Первые результаты уже есть: строители открыли движение на одном из участков будущего обхода. В совокупности с умными светофорами это должно заметно сократить время, которое жители и туристы тратят в пути.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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