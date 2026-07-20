Пассажирская компания "Сахалин" к 2026 году переведет 13 вагонов поездов дальнего следования с отопления на твердом топливе на жидкое. Два вагона уже вышли на линию.
Региональный минтранс меняет оборудование подвижного состава, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Постепенный отказ от сжигания угля в вагонах стал частью экологической стратегии губернатора Валерия Лимаренко.
"Перевод железнодорожного транспорта на экологичные решения — это конкретный шаг к улучшению качества воздуха в городах и селах на Сахалине. Параллельно развиваем инфраструктуру: строим газовые котельные, переводим на экологичное топливо коммунальную технику и стимулируем автомобилистов к переводу личного транспорта", — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Процесс обновления парка идет поэтапно. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев сообщил, что в 2025 году переоборудовали 6 вагонов. Еще 13 систем установят в период с июля по сентябрь текущего года.
|Показатель
|Значение
|Вагонов на жидком топливе к концу года
|19 единиц
|Срок полного перевода пассажирского парка
|2028 год
|Снижение запыленности воздуха (с 2021 г.)
|в 5 раз
"Внедрение новых систем не только улучшит экологическую обстановку в регионе, но и повысит комфорт и надежность перевозок для пассажиров", — отметил руководитель минтранса Максим Жоголев.
Системный подход к экологии на острове реализуют с 2021 года. По официальным данным, за этот период чистота воздуха в регионе выросла вдвое.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.