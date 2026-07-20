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Поезда Сахалина меняют внутренний облик: новые стандарты отопления привели к иным итогам

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Пассажирская компания "Сахалин" к 2026 году переведет 13 вагонов поездов дальнего следования с отопления на твердом топливе на жидкое. Два вагона уже вышли на линию.

Вагон поезда
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вагон поезда

Региональный минтранс меняет оборудование подвижного состава, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Постепенный отказ от сжигания угля в вагонах стал частью экологической стратегии губернатора Валерия Лимаренко.

"Перевод железнодорожного транспорта на экологичные решения — это конкретный шаг к улучшению качества воздуха в городах и селах на Сахалине. Параллельно развиваем инфраструктуру: строим газовые котельные, переводим на экологичное топливо коммунальную технику и стимулируем автомобилистов к переводу личного транспорта", — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сроки и объемы переоснащения

Процесс обновления парка идет поэтапно. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев сообщил, что в 2025 году переоборудовали 6 вагонов. Еще 13 систем установят в период с июля по сентябрь текущего года.

Показатель Значение
Вагонов на жидком топливе к концу года 19 единиц
Срок полного перевода пассажирского парка 2028 год
Снижение запыленности воздуха (с 2021 г.) в 5 раз

"Внедрение новых систем не только улучшит экологическую обстановку в регионе, но и повысит комфорт и надежность перевозок для пассажиров", — отметил руководитель минтранса Максим Жоголев.

Системный подход к экологии на острове реализуют с 2021 года. По официальным данным, за этот период чистота воздуха в регионе выросла вдвое.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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