Кардинальное обновление привычной зоны отдыха: Комсомольск-на-Амуре усилил позиции в спорте

В Комсомольске-на-Амуре у Дома молодежи открыли новую спортивную площадку. Объект построили по нацпроекту "Молодежь и дети".

Фото: commons.wikimedia.org by Simongrizon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Воркаут

На территории установили воркаут-комплекс, блочные тренажеры с регулировкой нагрузки и оборудование для бокса. Площадка примыкает к залу бокса, что расширяет существующий спортивный кластер района.

Наполнение площадки Оборудование Силовая подготовка Воркаут-комплекс, тренажеры с регулировкой нагрузки Единоборства Снаряжение для бокса