Кардинальное обновление привычной зоны отдыха: Комсомольск-на-Амуре усилил позиции в спорте

В Комсомольске-на-Амуре у Дома молодежи открыли новую спортивную площадку. Объект построили по нацпроекту "Молодежь и дети".
На территории установили воркаут-комплекс, блочные тренажеры с регулировкой нагрузки и оборудование для бокса. Площадка примыкает к залу бокса, что расширяет существующий спортивный кластер района.
|Наполнение площадки
|Оборудование
|Силовая подготовка
|Воркаут-комплекс, тренажеры с регулировкой нагрузки
|Единоборства
|Снаряжение для бокса
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.