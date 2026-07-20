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Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков

Россия » Юг » Краснодар

Бюджетный сектор Краснодарского края столкнулся с топливным параличом из-за ценовой чехарды на бирже. За три недели июля в регионе провалились около 50 государственных закупок бензина и дизеля. Поставщики массово игнорируют тендеры, опасаясь работать в убыток из-за фиксации цен в долгосрочных контрактах. В материале разберем, как дефицит горючего бьет по социальным объектам и почему аграрный сектор оказался в зоне риска.

Бензовоз на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

Пустые колонки в больницах

Топливный кризис на Кубани перестал быть чисто экономической сводкой и перешел в социальную плоскость. Больше 30 тендеров не состоялись из-за полного отсутствия заявок от продавцов, остальные лоты заказчики аннулировали самостоятельно. По данным региональных наблюдателей, предметом сорванных сделок были топливные карты для заправок на АЗС.

"Региональные бюджеты верстаются на основе старых прогнозов, которые не успевают за ценниками на заправках. Когда рыночная стоимость бензина обгоняет лимиты контракта, поставщик просто уходит в тень, чтобы не разориться", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Список пострадавших организаций выглядит как перечень критической инфраструктуры края. Проблемы с закупками возникли у детской больницы Армавира, противотуберкулезного диспансера и станции переливания крови. Без гарантированного запаса литров остались центры охраны материнства и службы спасения, для которых мобильность является вопросом жизни.

География топливного голода

Трудности не ограничились краевым центром и распределились по всей территории Кубани. В списках заказчиков, чьи аукционы ушли в корзину, значатся администрации Новопокровского, Тихорецкого, Белореченского и Щербиновского районов. Анапа и Новороссийск также не смогли найти желающих заправлять муниципальный транспорт по фиксированным ставкам.

"Инфраструктура региона сейчас испытывает колоссальную нагрузку, и отсутствие горючего для коммунальных нужд может сорвать график благоустройства. Городское хозяйство требует регулярной работы техники, а не пустых обещаний", — объяснила специально для Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Разброс цен в несостоявшихся контрактах огромен: от скромных 43 тысяч до внушительных 14 миллионов рублей. Независимо от суммы, бизнесмены не готовы гарантировать цену АИ-95 на несколько месяцев вперед. Условия госзакупок требуют стальных нервов и стабильного рынка, чего на топливном табло сегодня не наблюдается.

Сельское хозяйство под ударом

Ситуация осложняется тем, что дефицит совпал с пиком уборочной кампании. Фермеры региона ранее сообщали о невозможности заправить комбайны и тракторы в полевых условиях. Если бюджетники рискуют логистикой, то аграрии могут потерять часть урожая из-за простоев техники.

"Продовольственная безопасность напрямую зависит от слаженной работы машин на полях. Сбои в поставках горючего в разгар страды создают опасный прецедент для будущих цен на зерно", — предупредил эксперт Pravda. Ru Виктор Смирнов.

Тип учреждения Последствия срыва закупки
Медицинские центры Риск остановки спецтранспорта и выездных бригад
Районные администрации Паралич выездных проверок и оперативного управления
Службы спасения Снижение скорости реагирования на экстренные вызовы

Ответы на популярные вопросы

Почему закупки срываются именно сейчас?

Главная причина — резкие скачки оптовых цен. Поставщики не знают, сколько будет стоить литр бензина завтра, и боятся подписывать договоры с фиксированной на долгий срок ценой.

Как больницы заправляют машины?

Организации вынуждены проводить дробные закупки малого объема или использовать экстренные резервы, пока ищут новых партнеров на рынке.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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