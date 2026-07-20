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Опасная находка в Адлере: санитарный надзор блокировал работу частного дошкольного учреждения

Россия » Юг » Краснодар

В Адлерском районе Сочи судебные приставы закрыли частный детский сад на улице Удачной из-за критических проблем с безопасностью. Прокурорская проверка выявила в учреждении серьезные отступления от санитарных регламентов и правил пожарной защиты. По мнению надзорного ведомства, текущее состояние помещений рискованно для жизни и здоровья воспитанников, что стало поводом для немедленного обращения в суд.

Воспитательница помогает ребенку вешать рюкзак в шкафчик детского сада
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Воспитательница помогает ребенку вешать рюкзак в шкафчик детского сада

Во время судебных разбирательств администрация сада попыталась исправить ситуацию и ликвидировала часть недочетов. Однако этого оказалось недостаточно для продолжения работы в штатном режиме. Суд встал на сторону прокуратуры и вынес постановление о временном запрете на эксплуатацию объекта.

"Подобные меры в отношении частных образовательных организаций — процедура вынужденная, но необходимая, когда речь идет о безопасности детей. Собственникам придется вложить средства в полную модернизацию систем защиты и привести бытовые условия в соответствие с нормативами, прежде чем они смогут снова принять группы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

"Решением суда деятельность частного детского сада приостановлена до полного устранения выявленных нарушений требований законодательства", — сообщает прокуратура Краснодарского края.

Ситуация в Адлере разворачивается на фоне общего расширения сети дошкольных учреждений в регионе. Например, в Новороссийске сейчас работают 59 детских садов, где внедряют новые форматы обслуживания. Там впервые запускают ясельные группы для детей от одного года, а также организуют круглосуточное пребывание воспитанников. В Сочи же прокуратура обещает держать на контроле каждый этап исправления нарушений в закрытом саду на Удачной.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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