Забытые посёлки дождались своего часа: в Республике Алтай перекроили важную транспортную артерию

В Республике Алтай продолжается масштабная реконструкция трассы Кызыл-Озек — Александровка — Урлу-Аспак. Сейчас основные работы сосредоточены на отрезке от примыкания к Чуйскому тракту до поселка Филиал. В рамках обновления региональной сети в прошлом году дорожники полностью сдали участок в селе Бирюля и подъездные пути к населенному пункту. До конца текущего года правительство региона планирует завершить работы на объекте.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

На текущем этапе рабочие бригады занимаются укладкой обновленного дорожного полотна и капитальной реконструкцией мостового перехода. Эти работы входят в программу национального проекта по развитию инфраструктуры. Власти региона рассчитывают, что комплексная модернизация позволит привести в порядок более 100 километров дорог в республике, что существенно повысит пропускную способность и безопасность движения на популярных направлениях.

"Развитие дорожной сети в таких регионах, как Алтай, напрямую влияет на стоимость логистики и доступность отдаленных поселений. Обновление трассы Кызыл-Озек — Бирюля важно не только для местных жителей, но и для туристического сектора, который формирует значительную часть региональных доходов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Проект реконструкции рассчитан на несколько этапов, каждый из которых включает замену изношенного покрытия и укрепление основания трассы. Дорожники используют современные материалы, способные выдерживать высокие нагрузки и перепады температур, характерные для горной местности. Участок до поселка Филиал является одним из самых загруженных, поэтому завершение работ здесь станет важным этапом транспортной связности республики.

Модернизация дорожной инфраструктуры региона продолжится и на других участках в ближайшие сезоны. Общая стратегия развития предполагает поэтапное обновление всех ключевых маршрутов, связывающих районные центры с основной артерией — Чуйским трактом. Контроль за сроками и качеством выполнения работ ведут профильные ведомства, учитывая сжатые сроки строительного сезона в условиях высокогорья.