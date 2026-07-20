Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малина разваривается в кашу? Баночная версия с лимоном сохранит плотность без сахара
Умная машина с пустым карманом: ИИ не смог забрать главный секрет человеческого опыта
Рынок внезапно сменил гнев на милость: новые требования НКЦ перекроили условия по облигации
Смертельно опасное сближение над бездной: японский зонд пролетел в метрах от гибели
Небо над Приморьем стало угрожающим: стихия заставит жителей экстренно искать укрытие
Опасная находка в Адлере: санитарный надзор блокировал работу частного дошкольного учреждения
Яркие ролики скрывают ловушку: эксперты объяснили невозможность быстрого обогащения в сети
Портал в ад открыт: Алёна Водонаева бросила вызов всем мамам с капризными детьми
Две тысячи лет без единого насоса: расчеты инженеров Рима предопределили финал затянувшегося застоя

Забытые посёлки дождались своего часа: в Республике Алтай перекроили важную транспортную артерию

Россия » Сибирь » Горный Алтай

В Республике Алтай продолжается масштабная реконструкция трассы Кызыл-Озек — Александровка — Урлу-Аспак. Сейчас основные работы сосредоточены на отрезке от примыкания к Чуйскому тракту до поселка Филиал. В рамках обновления региональной сети в прошлом году дорожники полностью сдали участок в селе Бирюля и подъездные пути к населенному пункту. До конца текущего года правительство региона планирует завершить работы на объекте.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

На текущем этапе рабочие бригады занимаются укладкой обновленного дорожного полотна и капитальной реконструкцией мостового перехода. Эти работы входят в программу национального проекта по развитию инфраструктуры. Власти региона рассчитывают, что комплексная модернизация позволит привести в порядок более 100 километров дорог в республике, что существенно повысит пропускную способность и безопасность движения на популярных направлениях.

"Развитие дорожной сети в таких регионах, как Алтай, напрямую влияет на стоимость логистики и доступность отдаленных поселений. Обновление трассы Кызыл-Озек — Бирюля важно не только для местных жителей, но и для туристического сектора, который формирует значительную часть региональных доходов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Проект реконструкции рассчитан на несколько этапов, каждый из которых включает замену изношенного покрытия и укрепление основания трассы. Дорожники используют современные материалы, способные выдерживать высокие нагрузки и перепады температур, характерные для горной местности. Участок до поселка Филиал является одним из самых загруженных, поэтому завершение работ здесь станет важным этапом транспортной связности республики.

Модернизация дорожной инфраструктуры региона продолжится и на других участках в ближайшие сезоны. Общая стратегия развития предполагает поэтапное обновление всех ключевых маршрутов, связывающих районные центры с основной артерией — Чуйским трактом. Контроль за сроками и качеством выполнения работ ведут профильные ведомства, учитывая сжатые сроки строительного сезона в условиях высокогорья.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Экономика и бизнес
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Малина разваривается в кашу? Баночная версия с лимоном сохранит плотность без сахара
Умная машина с пустым карманом: ИИ не смог забрать главный секрет человеческого опыта
Рынок внезапно сменил гнев на милость: новые требования НКЦ перекроили условия по облигации
Смертельно опасное сближение над бездной: японский зонд пролетел в метрах от гибели
Небо над Приморьем стало угрожающим: стихия заставит жителей экстренно искать укрытие
Опасная находка в Адлере: санитарный надзор блокировал работу частного дошкольного учреждения
Яркие ролики скрывают ловушку: эксперты объяснили невозможность быстрого обогащения в сети
Портал в ад открыт: Алёна Водонаева бросила вызов всем мамам с капризными детьми
Забытые посёлки дождались своего часа: в Республике Алтай перекроили важную транспортную артерию
Две тысячи лет без единого насоса: расчеты инженеров Рима предопределили финал затянувшегося застоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.