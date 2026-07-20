Опасные маршруты уходят в прошлое: на Кубани определили судьбу разбитых дорог к школам

В Краснодарском крае в 2026 году капитально отремонтируют 14 участков региональных трасс, ведущих к школам и детским садам. Работы ведут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", охватывая ключевые маршруты движения школьных автобусов. Всего дорожники планируют обновить 21 объект общей сети, из которых больше половины приходятся на подъезды к социальным учреждениям. Специалисты меняют асфальтовое покрытие, укрепляют обочины и обустраивают пешеходную инфраструктуру в нескольких районах края.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

"Путь к школам и детским садам должен быть безопасным для каждого ребенка. Особенно это важно для удаленных поселений, где школьный автобус остается единственным способом добраться до места учебы", — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

"Приведение в порядок дорог к учебным заведениям — это не просто замена асфальта, а вопрос выравнивания качества жизни в малых населенных пунктах. Мы видим, что основные работы идут на хордовых трассах между станицами, которые годами испытывали высокую нагрузку от агропромышленной техники и школьных перевозок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В Каневском районе ремонт идет на 13-километровом отрезке между станицами Челбасской и Березанской. Эта дорога считается основной транспортной магистралью для местных жителей, поэтому завершить главные этапы укладки полотна рабочие рассчитывают до конца июля, двигаясь с опережением графика. Параллельно техника вышла на объекты в Динском районе, где восстанавливают 7 километров пути между районным центром и станицей Старомышастовской.

Масштабное обновление затронуло и Выселковский район на участке длиной 12,5 километра между райцентром и хутором Бейсужек Второй. Кроме укладки свежего асфальтобетона, здесь проектируют новые тротуары и переходы возле учреждений станицы Кирпильской. Власти подтвердили, что объемы финансирования дорожной отрасли на Кубани сохранятся на высоком уровне — в 2026 году на ремонт и содержание трасс направят более 11 миллиардов рублей.