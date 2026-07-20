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Опасная беспечность в Краснодаре: рейды спасателей по лесопаркам выявили пугающую статистику

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодаре с начала года зафиксировали 450 пожаров, при этом половина случаев произошла из-за неосторожного обращения с огнем. В городе продолжает действовать особый противопожарный режим, накладывающий жесткие ограничения на использование открытого пламени. Под постоянным наблюдением спасателей и инспекторов МЧС находятся лесопарки и природные рекреационные зоны, включая "Большой остров".

Пожар в деревне
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Пожар в деревне

"Пока действует особый режим, в городе усиливается мониторинг пожарной безопасности. Любая искра или брошенный в сухую траву окурок могут привести к трагедии. Сознательность горожан поможет сохранить жизни и имущество", — отметил первый заместитель начальника управления гражданской защиты Краснодара Анатолий Довгаль.

"Летняя засуха и жара делают любую искру крайне опасной для экосистемы города. Сухая растительность в парках вспыхивает мгновенно, поэтому контроль за соблюдением запрета на костры и мангалы — это единственный способ избежать крупных ландшафтных пожаров в условиях текущего климата", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На текущий момент в краевой столице строго запрещено разводить костры, пользоваться мангалами и жаровнями, а также сжигать мусор или сухую стерню. Под запрет попадают любые пожароопасные работы. Гулять в лесах можно, но только пешком и без использования источников тепла. Власти напоминают, что за нарушение правил грозят внушительные штрафы: обычным горожанам придется заплатить до 50 тысяч рублей, а организациям — до миллиона.

Если вы заметили возгорание, необходимо сразу звонить по номерам 112 или 101. Диспетчеру нужно сообщить точные координаты или ориентиры местности. По возможности стоит встретить пожарные расчеты на въезде в зеленую зону, чтобы быстрее указать спасателям дорогу к очагу огня.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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