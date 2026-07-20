Проехать курорт не получится: заправочные станции Краснодарского края пошли на крайние меры

В Геленджике сохраняется жесткий дефицит горючего: на утро 20 июля местные заправки продолжают работать с серьезными ограничениями. Власти подтвердили, что залить топливо можно только напрямую в бак автомобиля, при этом действует лимит — не более 30 литров на одну машину. Наполнение канистр и любых других емкостей остается под строгим запретом, чтобы избежать спекуляций и создания искусственных очередей.

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Ситуация с наличием разных марок бензина распределяется неравномерно. Самым дефицитным остается АИ-100, который можно найти лишь на одной станции. Девяносто пятый бензин доступен на четырех объектах, девяносто второй — на трех, а свободнее всего ситуация с дизельным топливом, которое есть в наличии на шести точках города и окраин. Чиновники опубликовали список работающих АЗС, включая станции на улицах Туристической и Островского, а также на объездной трассе М-4 "Дон".

"Логистические сбои и резкий рост спроса в разгар туристического сезона создают колоссальную нагрузку на региональную инфраструктуру. В таких условиях временные лимиты — это вынужденная мера, чтобы на заправках не возникало коллапса из-за перекупщиков", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для тех, кому не хватило тридцатилитровой нормы, администрация предлагает заправляться в селе Архипо-Осиповка, где пока представлены все виды топлива, включая сотый бензин. Параллельно с этим на других курортах края — в Сочи и Анапе, а также в Краснодаре — бензин и дизель остаются в продаже, но ценники продолжают ползти вверх. Водителям рекомендуют планировать маршруты заранее, учитывая скудный ассортимент на большинстве городских АЗС.