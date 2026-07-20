Деньги хлынут во Владивосток: масштаб сделок на ВЭФ перепишет экономику Дальнего Востока

Владивосток готовится принять очередной Восточный экономический форум с 1 по 4 сентября. Площадкой станет кампус Дальневосточного федерального университета. Организаторы делают ставку на рекордный объем сделок и возвращение иностранных инвесторов из стран АТР.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Владивосток

По словам заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, цель до 2030 года — привлечь в макрорегион 12 триллионов рублей инвестиций. Сейчас эта сумма достигла половины от плана, а темпы работы даже немного опережают график.

Предстоящий форум в 2026 году обещает стать историческим по количеству документов. В планах подписать более 350 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей.

Показатель Значение Целевой объем инвестиций в ДФО к 2030 году 12 трлн рублей Сумма планируемых соглашений на форуме 6,5 трлн рублей Количество ожидаемых соглашений 350+ документов Количество стран-участниц (в 2025 г.) 75 государств

Разворот на Восток и иностранный бизнес

Несмотря на политическую обстановку, Россия остается открытой для международного сотрудничества. Юрий Трутнев отметил, что опыт ПМЭФ показал: иностранные компании хотят вернуться на российский рынок и создавать новые объединения. Организаторы ВЭФ уже рассылают приглашения и ожидают, что число зарубежных делегатов не упадет по сравнению с прошлыми годами.

"Международное сообщество и разумные деловые круги понимают невозможность изоляции от взаимодействия с Россией", — подчеркнул Юрий Трутнев.

Островной акцент

Сахалинская область представит свои проекты под лозунгом «Сахалин и Курилы — острова будущего». Основной упор сделают на технологический сектор и социальную сферу. На выставке покажут разработки в области беспилотной авиации и подробности создания кластера «СахалинТех».

Отдельное внимание уделят развитию курорта «Горный воздух» и региональной программе «Счастливое материнство», чтобы показать баланс между промышленным ростом и поддержкой населения.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов