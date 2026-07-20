Приморье буквально ушло под воду: стихия поставила под удар движение в четырех округах края

Сильные дожди на прошлой неделе затопили участки дорог в Октябрьском, Пограничном, Шкотовском и Хорольском округах Приморья. Дорожные службы работали в круглосуточном режиме, чтобы расчистить проезд. Параллельно в этих районах продолжают восстанавливать дорожное полотно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства края.
|Округ
|Участок дороги
|Хорольский
|с. Романовка — с. Светлогорье
|Октябрьский
|с. Светлогорье — с. Красногорье
|Пограничный
|с. Шкотово — с. Красногорье
|Шкотовский
|с. Шкотово — с. Березовка
Несмотря на погодные условия, строители придерживаются утвержденных графиков. В случае новых подтоплений службы обещают оперативно реагировать, чтобы водители могли безопасно передвигаться по региону.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.