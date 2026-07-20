Приморье буквально ушло под воду: стихия поставила под удар движение в четырех округах края

Сильные дожди на прошлой неделе затопили участки дорог в Октябрьском, Пограничном, Шкотовском и Хорольском округах Приморья. Дорожные службы работали в круглосуточном режиме, чтобы расчистить проезд. Параллельно в этих районах продолжают восстанавливать дорожное полотно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства края.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Бульдозер в сосновом лесу

Округ Участок дороги Хорольский с. Романовка — с. Светлогорье Октябрьский с. Светлогорье — с. Красногорье Пограничный с. Шкотово — с. Красногорье Шкотовский с. Шкотово — с. Березовка

Несмотря на погодные условия, строители придерживаются утвержденных графиков. В случае новых подтоплений службы обещают оперативно реагировать, чтобы водители могли безопасно передвигаться по региону.