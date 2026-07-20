Машины забирают прямо с парковок: долги по ЖКХ в Хабаровском крае привели к жестким мерам

В Хабаровском крае начали изымать автомобили у должников по коммунальным платежам. Сотрудники "Хабаровскэнергосбыта" (филиала ПАО «ДЭК») и судебные приставы проводят совместные рейды в крупнейших городах региона.
Инспекторы патрулируют парковки торговых центров в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. Сверяя данные по номерам машин, они ищут владельцев, которые накопили долги за отопление и горячую воду.
Практика уже дала результаты: несколько автомобилей продали с торгов для покрытия задолженностей, а ряд граждан задержали.
"Владельцы автомобилей теряли их из-за неуплаты долгов. Такие меры необходимы, чтобы заставить граждан соблюдать обязательства по оплате коммунальных услуг", — подчеркнули власти края.
Если человек игнорирует счета за энергоресурсы, его могут привлечь к административной ответственности. При достижении определенной суммы долга приставы вправе ограничить права гражданина, включая право владения транспортом.
|Мера воздействия
|Последствие для должника
|Административный надзор
|Штрафы и привлечение к ответственности
|Ограничение прав
|Запрет на владение транспортным средством
|Принудительная реализация
|Продажа имущества для погашения долга
Для жителей удаленных городов, таких как Николаевск-на-Амуре или Советская Гавань, где логистика и стоимость жизни выше, а зависимость от централизованного отопления критична, такие рейды становятся сигналом о переходе к жесткому взысканию.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.