Региональное правительство Кировской области передало Христорождественскому женскому монастырю в Слободском здание по улице Никольской, 9. Помещения вернули в собственность обители по программе реституции имущества, отчужденного у церкви в советский период.
Здание ранее находилось в ведении государственного учреждения. Решение о передаче принято в рамках федеральной программы по возвращению религиозным организациям исторического имущества. Для Слободского — одного из старейших городов Вятского края — это очередной шаг к восстановлению архитектурного облика исторической части города.
Христорождественский монастырь, основанный в XVII веке, в последние годы переживает этап системного возрождения. После десятилетий частичного забвения и утраты хозяйственной основы обитель начинает восстанавливать не только строения, но и полноценное хозяйствование. Возвращенные помещения дадут monastыри необходимые площадь для бытовых и хозяйственных нужд, что укрепит материальную базу приходства.
Процесс реституции в регионе идет поэтапно: передача недвижимости сопровождается экспертизой состояния зданий и разработкой проектов их приспособления для нужд епархии. В Слободском это один из ключевых объектов, где восстановление монастыря совпадает с общими планами по сохранению культурного наследия города.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.