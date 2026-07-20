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Старые стены наконец-то вернулись: решение властей Кировской области изменило статус здания

Россия » Поволжье » Киров

Региональное правительство Кировской области передало Христорождественскому женскому монастырю в Слободском здание по улице Никольской, 9. Помещения вернули в собственность обители по программе реституции имущества, отчужденного у церкви в советский период.

Монастырский комплекс
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Монастырский комплекс

Здание ранее находилось в ведении государственного учреждения. Решение о передаче принято в рамках федеральной программы по возвращению религиозным организациям исторического имущества. Для Слободского — одного из старейших городов Вятского края — это очередной шаг к восстановлению архитектурного облика исторической части города.

Христорождественский монастырь, основанный в XVII веке, в последние годы переживает этап системного возрождения. После десятилетий частичного забвения и утраты хозяйственной основы обитель начинает восстанавливать не только строения, но и полноценное хозяйствование. Возвращенные помещения дадут monastыри необходимые площадь для бытовых и хозяйственных нужд, что укрепит материальную базу приходства.

Процесс реституции в регионе идет поэтапно: передача недвижимости сопровождается экспертизой состояния зданий и разработкой проектов их приспособления для нужд епархии. В Слободском это один из ключевых объектов, где восстановление монастыря совпадает с общими планами по сохранению культурного наследия города.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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