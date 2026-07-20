Сплошные аварии и долги: московская фирма в Барнауле снова оказалась в центре судебного скандала

МБУ "Барнаулгорсвет" подал в Арбитражный суд Алтайского края иск к московской компании "СоюзДонСтрой". Подрядчик должен выплатить муниципальному учреждению 884 тысячи рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Протечка крыши в квартире

Точные причины финансовых претензий в картотеке арбитражных дел не раскрываются. Детали конфликта станут известны после публикации материалов процесса.

Репутация подрядчика

Компания "СоюзДонСтрой" реконструирует сети водоснабжения и водоотведения в Барнауле, в том числе на территории бывшего комбината "Меланжист Алтая". Однако работа фирмы сопровождается техническими авариями и спорами в судах.

Ранее "Барнаульский водоканал" дважды подавал иски к компании. Речь шла о долгах по договорам проектирования и взыскании средств за самовольное подключение к сетям.

Технические просчеты подрядчика приводили к масштабным сбоям в снабжении города:

В ноябре 2024 года из-за прорыва водовода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской без воды остались 150 тысяч жителей Барнаула.

В январе 2025 года компания сорвала сроки врезки нового трубопровода. Вместо обещанного запуска в ночь с 9 на 10 января, работы завершили только днем 10-го, что оставило микрорайон без воды на несколько дополнительных часов.

Показатель Данные Сумма иска "Барнаулгорсвета" 884 000 рублей Количество пострадавших от прорыва (ноябрь 2024) ~150 000 человек Объекты работ Сети водоснабжения Барнаула, площадка "Меланжист Алтая"