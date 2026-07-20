Сплошные аварии и долги: московская фирма в Барнауле снова оказалась в центре судебного скандала

МБУ "Барнаулгорсвет" подал в Арбитражный суд Алтайского края иск к московской компании "СоюзДонСтрой". Подрядчик должен выплатить муниципальному учреждению 884 тысячи рублей.
Точные причины финансовых претензий в картотеке арбитражных дел не раскрываются. Детали конфликта станут известны после публикации материалов процесса.
Компания "СоюзДонСтрой" реконструирует сети водоснабжения и водоотведения в Барнауле, в том числе на территории бывшего комбината "Меланжист Алтая". Однако работа фирмы сопровождается техническими авариями и спорами в судах.
Ранее "Барнаульский водоканал" дважды подавал иски к компании. Речь шла о долгах по договорам проектирования и взыскании средств за самовольное подключение к сетям.
Технические просчеты подрядчика приводили к масштабным сбоям в снабжении города:
|Показатель
|Данные
|Сумма иска "Барнаулгорсвета"
|884 000 рублей
|Количество пострадавших от прорыва (ноябрь 2024)
|~150 000 человек
|Объекты работ
|Сети водоснабжения Барнаула, площадка "Меланжист Алтая"
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