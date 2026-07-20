Масштаб в десять миллиардов не шутка: забитые сваи в Хабаровске создали базу для объекта культуры

В Хабаровске приступили к устройству буронабивных свай для фундамента нового здания Дальневосточного художественного музея. Это начало второго этапа строительства объекта, который станет самостоятельным культурным центром региона.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Строитель на строительной площадке

Сейчас музей занимает помещения в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Переезд в собственный корпус позволит расширить экспозиции и создать полноценную инфраструктуру для посетителей из города и других районов края.

"Новое здание Дальневосточного художественного музея даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством. Новое здание позволит расширить возможности музея и сделать его еще более доступным для жителей Хабаровска и области", — отметил глава администрации Хабаровска Алексей Смирнов.

Масштаб и наполнение

Новый комплекс площадью более 11 тысяч квадратных метров спроектировали так, чтобы объединить в одном месте и выставочное пространство, и техническую базу. В здании появятся не только залы для картин и скульптур, но и архив с лабораторией для реставрации и изучения фондов.

Для жителей и туристов предусмотрели социальную инфраструктуру: конференц-зал для лекций, зоны отдыха и общепита.

Параметр Показатель Общая площадь Более 11 000 кв. м Стоимость проекта Свыше 10 млрд рублей Текущий этап Устройство свай фундамента

Проект вошел в программу развития культурной инфраструктуры Хабаровского края. Застройщики заявляют, что при возведении здания будут соблюдать нормы энергоэффективности и экологические стандарты.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова