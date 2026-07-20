Всё размыло в один миг: стихия в Амурской области перекрыла путь и изменила маршруты водителей

Дожди размыли объездной путь на дороге "Белогорск — Серышево — Широкий Лог" в Серышевском округе Амурской области. Вода подтопила участок в районе моста на втором километре, из-за чего движение по этому маршруту закрыли. О ситуации сообщили в региональном Минтрансе.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Разрушенная дорога

Сейчас водителям предлагают разные варианты объезда в зависимости от типа транспорта:

легковые машины могут проехать через мост;

грузовикам рекомендуют использовать федеральную трассу "Амур".

Дорожные службы не могут начать ремонт прямо сейчас. Работы по восстановлению полотна запустят, когда вода с дороги уйдет.

Логистика объезда

Тип транспорта Рекомендуемый путь Легковые авто Через мост Грузовой транспорт Трасса "Амур"