Всё размыло в один миг: стихия в Амурской области перекрыла путь и изменила маршруты водителей

Дожди размыли объездной путь на дороге "Белогорск — Серышево — Широкий Лог" в Серышевском округе Амурской области. Вода подтопила участок в районе моста на втором километре, из-за чего движение по этому маршруту закрыли. О ситуации сообщили в региональном Минтрансе.
Сейчас водителям предлагают разные варианты объезда в зависимости от типа транспорта:
Дорожные службы не могут начать ремонт прямо сейчас. Работы по восстановлению полотна запустят, когда вода с дороги уйдет.
|Тип транспорта
|Рекомендуемый путь
|Легковые авто
|Через мост
|Грузовой транспорт
|Трасса "Амур"
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