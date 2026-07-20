Оперштаб Белгородской области: за сутки с 19 по 20 июля зафиксированы жертвы и раненые от БПЛА

В Белгородской области за сутки с 19 по 20 июля в результате атак беспилотников погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Трагедия произошла в Белгородском районе на дороге Малиновка — Отрадное. FPV-дрон ударил по мотоциклу, водитель скончался на месте. Личность погибшего установили только к утру 20 июля.
В посёлке Дубовое беспилотник атаковал коммерческий объект. Осколочные ранения рук и ног получил один мужчина, второй пострадал в области предплечья. Врачи скорой помощи увезли обоих в городскую больницу № 2 Белгорода. При ударе также повредили три автомобиля.
Еще один удар пришелся по коммерческому зданию в самом Белгороде. Осколками ранило мужчину в плечо и лицо, его доставили в больницу. Свидетель происшествия сразу вызвал медиков, чтобы оказать помощь пострадавшему.
Разрушения в городе затронули не только здание: повреждены навес, остекление и автомобиль, выбиты стекла на остановке общественного транспорта.
Атаки на гражданский транспорт и инфраструктуру стали регулярными. Днем 18 июля в Дубовом FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу. Тогда погиб мужчина, ранения получили еще четыре человека, среди которых 16-летняя девушка.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.