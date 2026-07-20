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Оперштаб Белгородской области: за сутки с 19 по 20 июля зафиксированы жертвы и раненые от БПЛА

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области за сутки с 19 по 20 июля в результате атак беспилотников погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Трагедия произошла в Белгородском районе на дороге Малиновка — Отрадное. FPV-дрон ударил по мотоциклу, водитель скончался на месте. Личность погибшего установили только к утру 20 июля.

В посёлке Дубовое беспилотник атаковал коммерческий объект. Осколочные ранения рук и ног получил один мужчина, второй пострадал в области предплечья. Врачи скорой помощи увезли обоих в городскую больницу № 2 Белгорода. При ударе также повредили три автомобиля.

Еще один удар пришелся по коммерческому зданию в самом Белгороде. Осколками ранило мужчину в плечо и лицо, его доставили в больницу. Свидетель происшествия сразу вызвал медиков, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Разрушения в городе затронули не только здание: повреждены навес, остекление и автомобиль, выбиты стекла на остановке общественного транспорта.

Атаки на гражданский транспорт и инфраструктуру стали регулярными. Днем 18 июля в Дубовом FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу. Тогда погиб мужчина, ранения получили еще четыре человека, среди которых 16-летняя девушка.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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