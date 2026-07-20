Сахалинская молодежь массово пересмотрела приоритеты: абитуриенты кардинально изменили ландшафт рынка труда

В сахалинских колледжах и техникумах проходит приемная кампания: абитуриенты подали более четырёх тысяч заявлений. Документы принимают до середины августа, сообщили в министерстве образования области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лекция в учебном классе

Лидерами по количеству заявлений стали педагогические и нефтегазовые направления, а также физическая культура. На физическую культуру и спорт поступило 326 заявлений. На начальное образование — 256, на дошкольное — 248. Нефтегазовый сектор также в лидерах: на бурение скважин претендуют 209 человек, на разработку и эксплуатацию месторождений — 152. Члены приёмных комиссий отмечают высокий интерес к сервису и туризму, информационным технологиям, строительству и юриспруденции — точные цифры по этим направлениям пока не названы.

Ранее в июле сахалинские выпускники подали более четырёх тысяч заявлений в вузы.

Подача документов как в колледжи, так и в вузы преимущественно идёт через "Госуслуги". Подать документы в колледжи можно до 15 августа.