Асфальт получает вторую жизнь: семь дорог Ингушетии обновят за миллиард рублей

В Ингушетии стартовал новый этап дорожного строительства: капитальный ремонт охватит семь ключевых трасс регионального и межмуниципального значения. Масштабное обновление проходит по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", который стал логическим продолжением работы по приведению дорожной сети Кавказа к федеральным стандартам качества.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Шивцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магас, столица Республики Ингушетии

География и бюджет работ

Дорожники зашли на объекты, связывающие крупные населенные пункты и промышленные зоны. В список вошли участки трасс от "ГОК — Гайрбек-Юрт — Сагопши" до направления "Сунжа — Горагорск — Малгобек". Отдельное внимание уделено подъезду к Малгобеку и отрезку "Сурхахи — Алхасты".

Финансовая база проекта превышает 1,024 миллиарда рублей. Половина суммы — 529,2 миллиона — уже освоена, что подтверждает соблюдение графиков. Федеральный центр взял на себя более 50% расходов, обеспечивая надежный "фундамент" для завершения работ в срок.

"Масштабные вливания в дорожную отрасль Ингушетии — это не просто укладка асфальта, а работа на инвестиционную привлекательность. Когда логистическое плечо становится предсказуемым, бизнес охотнее заходит в муниципальные образования", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Динамика развития дорожной сети

За минувшую шестилетку Ингушетия обновила более 160 километров дорожного полотна. Сейчас республика нацелена на амбициозный ориентир: 85% региональных трасс должны соответствовать жестким нормативам. В городах этот "потолок" уже достигнут, теперь акцент смещается на межмуниципальные связки, где износ полотна был наиболее ощутимым.

Параметр Показатели проекта Общий объем финансирования 1,024 млрд рублей Количество объектов 2024 года 7 автомобильных дорог Целевой уровень нормативного состояния 85% региональной сети

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что системное обновление путепроводов напрямую влияет на безопасность движения.

"Качество дорожного покрытия напрямую связано с износом коммунальной техники и стоимостью доставки товаров. В Ингушетии мы видим грамотное планирование: сначала приведение в порядок основы — дорог, а затем развитие прилегающего благоустройства", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Какие дороги ремонтируют в первую очередь?

Приоритет отдан трассам, соединяющим Малгобекский и Сунженский районы, а также подъездам к крупным городам с высоким трафиком.

Откуда республика берет деньги на такие стройки?

Финансирование идет по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Это сочетание средств из федеральной казны и республиканского бюджета.

Будет ли контроль качества укладки асфальта?

Да, власти региона ввели систему постоянного мониторинга на каждом этапе — от подготовки основания до финишного слоя полотна.

Как ремонт отразится на безопасности?

Помимо нового покрытия, проект предусматривает установку знаков, разметку и обустройство обочин, что снижает риск аварийности на узких участках.

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