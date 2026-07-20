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Миллионы на тайные коммуникации: власти Петербурга запустили масштабную стройку под землей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Техническую инфраструктуру "АТС Смольного" модернизируют за 172,7 млн рублей. Город расширяет единую мультисервисную телекоммуникационную сеть для исполнительных органов власти Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Казанский собор, Санкт-Петербург
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Казанский собор, Санкт-Петербург

Работы распределили между тремя подрядчиками. Наибольший лимит — до 86,33 млн рублей — получил петербургский завод "ОКБ Электроавтоматика имени П. А. Ефимова". Второе место заняло ООО "Ария ТВ" с предельной суммой 51,8 млн рублей. Третьим стал "Ростелеком", которому могут выделить до 34,53 млн рублей.

Подрядчик Максимальная сумма контракта Доля в закупке
АО "ОКБ Электроавтоматика" 86,33 млн руб. 50%
ООО "Ария ТВ" 51,8 млн руб. 30%
ПАО "Ростелеком" 34,53 млн руб. 20%

Подрядчикам предстоит прокладывать оптоволоконные и медные кабели, строить и ремонтировать кабельную канализацию, оборудовать вводы в здания, колодцы и подземные переходы. Техзадание допускает использование горизонтального бурения и прокладку линий через водные преграды, а также по стенам и опорам. После завершения земляных работ компании обязаны восстановить асфальт, газоны и тротуарную плитку. Срок выполнения работ — до 7 февраля 2028 года.

Подобные закупки "АТС Смольного" проводит регулярно. Летом 2024 года город уже потратил на схожие цели 276,9 млн рублей, тогда контракт подписали с ООО "Ария ТВ". Компания специализируется на ремонте коммуникаций и за 2025 год получила выручку 852,8 млн рублей при чистой прибыли 17,2 млн рублей.

Вопрос компетенций лидера нового конкурса вызывает вопросы. "ОКБ Электроавтоматика" в основном производит радиолокационную и навигационную аппаратуру. В открытых источниках нет данных о подобных работах предприятия по строительству городских волоконно-оптических сетей. Последние доступные финансовые показатели завода относятся к 2018 году: тогда выручка составила 3,2 млрд рублей, а прибыль — 224 млн рублей.

"Обновление телекоммуникационной сети органов власти — это не просто замена кабелей, а обеспечение устойчивости управления городом. Однако распределение средств между компаниями с разным профилем (от связистов до производителей радаров) может указывать на специфику технического задания или поиск новых исполнителей в условиях дефицита кадров в отрасли", — пояснил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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