Миллионы на тайные коммуникации: власти Петербурга запустили масштабную стройку под землей

Техническую инфраструктуру "АТС Смольного" модернизируют за 172,7 млн рублей. Город расширяет единую мультисервисную телекоммуникационную сеть для исполнительных органов власти Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Казанский собор, Санкт-Петербург

Работы распределили между тремя подрядчиками. Наибольший лимит — до 86,33 млн рублей — получил петербургский завод "ОКБ Электроавтоматика имени П. А. Ефимова". Второе место заняло ООО "Ария ТВ" с предельной суммой 51,8 млн рублей. Третьим стал "Ростелеком", которому могут выделить до 34,53 млн рублей.

Подрядчик Максимальная сумма контракта Доля в закупке АО "ОКБ Электроавтоматика" 86,33 млн руб. 50% ООО "Ария ТВ" 51,8 млн руб. 30% ПАО "Ростелеком" 34,53 млн руб. 20%

Подрядчикам предстоит прокладывать оптоволоконные и медные кабели, строить и ремонтировать кабельную канализацию, оборудовать вводы в здания, колодцы и подземные переходы. Техзадание допускает использование горизонтального бурения и прокладку линий через водные преграды, а также по стенам и опорам. После завершения земляных работ компании обязаны восстановить асфальт, газоны и тротуарную плитку. Срок выполнения работ — до 7 февраля 2028 года.

Подобные закупки "АТС Смольного" проводит регулярно. Летом 2024 года город уже потратил на схожие цели 276,9 млн рублей, тогда контракт подписали с ООО "Ария ТВ". Компания специализируется на ремонте коммуникаций и за 2025 год получила выручку 852,8 млн рублей при чистой прибыли 17,2 млн рублей.

Вопрос компетенций лидера нового конкурса вызывает вопросы. "ОКБ Электроавтоматика" в основном производит радиолокационную и навигационную аппаратуру. В открытых источниках нет данных о подобных работах предприятия по строительству городских волоконно-оптических сетей. Последние доступные финансовые показатели завода относятся к 2018 году: тогда выручка составила 3,2 млрд рублей, а прибыль — 224 млн рублей.

"Обновление телекоммуникационной сети органов власти — это не просто замена кабелей, а обеспечение устойчивости управления городом. Однако распределение средств между компаниями с разным профилем (от связистов до производителей радаров) может указывать на специфику технического задания или поиск новых исполнителей в условиях дефицита кадров в отрасли", — пояснил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова