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Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутске жители девятиэтажки в микрорайоне Радужный обнаружили глубокий провал грунта под одним из подъездов. Бетонные плиты отмостки обвалились, в результате чего тяжелые блоки оказались в воздухе. Дом расположен по адресу: улица Костычева, 10 А.

Провал на территории жилого комплекса
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Провал на территории жилого комплекса

Жильцы опасаются, что разрушение отмостки свидетельствует о просадке фундамента. Опасную зону огородили только сигнальной лентой, при этом рядом находится детская площадка. По словам жителей, управляющая компания (УК) не приступает к ремонту уже неделю, ссылаясь на отсутствие средств.

"11 июля у девятиэтажки обвалилась отмостка. Бетонные плиты ушли под землю, под балконами — глубокий провал. Тяжёлые блоки висят в воздухе", — сообщили в Telegram-канале «Сводка 38».

Дом построен в 1989 году. С 2017 года его обслуживание ведет УК «Район комфорта». В пресс-службе мэрии Иркутска пояснили, что в пятницу, 17 июля, представители компании подтвердили готовность устранить дефекты на этой неделе.

При этом в самой управляющей компании не смогли назвать точные сроки начала работ. Сотрудники подтвердили факт встречи со специалистами мэрии, но сослались на отсутствие руководства в офисе в момент разговора.

Экономические показатели управляющей компании

Согласно данным системы «Контур. Фокус», УК «Район комфорта» работает с января 2016 года. Генеральным директором является Вячеслав Корытов, владельцем — Артем Холкин. Финансовая отчетность компании показывает низкую рентабельность при существенном обороте средств.

Показатель Значение
Выручка (итоги 2023 года) 42,6 млн рублей
Чистая прибыль 120 тыс. рублей

Разрыв между выручкой и прибылью может объяснять сложности с финансированием оперативных ремонтных работ, о которых заявляли жильцы.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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