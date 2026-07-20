Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки

В Иркутске жители девятиэтажки в микрорайоне Радужный обнаружили глубокий провал грунта под одним из подъездов. Бетонные плиты отмостки обвалились, в результате чего тяжелые блоки оказались в воздухе. Дом расположен по адресу: улица Костычева, 10 А.
Жильцы опасаются, что разрушение отмостки свидетельствует о просадке фундамента. Опасную зону огородили только сигнальной лентой, при этом рядом находится детская площадка. По словам жителей, управляющая компания (УК) не приступает к ремонту уже неделю, ссылаясь на отсутствие средств.
Дом построен в 1989 году. С 2017 года его обслуживание ведет УК «Район комфорта». В пресс-службе мэрии Иркутска пояснили, что в пятницу, 17 июля, представители компании подтвердили готовность устранить дефекты на этой неделе.
При этом в самой управляющей компании не смогли назвать точные сроки начала работ. Сотрудники подтвердили факт встречи со специалистами мэрии, но сослались на отсутствие руководства в офисе в момент разговора.
Согласно данным системы «Контур. Фокус», УК «Район комфорта» работает с января 2016 года. Генеральным директором является Вячеслав Корытов, владельцем — Артем Холкин. Финансовая отчетность компании показывает низкую рентабельность при существенном обороте средств.
|Показатель
|Значение
|Выручка (итоги 2023 года)
|42,6 млн рублей
|Чистая прибыль
|120 тыс. рублей
Разрыв между выручкой и прибылью может объяснять сложности с финансированием оперативных ремонтных работ, о которых заявляли жильцы.
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