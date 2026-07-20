Миллионы рублей ушли в тень: таможня Лесосибирска пресекла масштабный поток контрабанды

В Лесосибирске суд приговорил директора ООО "Тара" к шести годам условного срока за контрабанду ценных пород леса. Предприниматель в течение четырех лет отправлял пиломатериалы в Китай и соседние страны, используя подложные документы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грузовик КАМАЗ с бревнами

С 2021 по 2025 год директор фирмы организовал схему по вывозу хвойных и лиственных пород. Чтобы скрыть незаконное происхождение древесины, он привлекал знакомого, который помогал оформлять бумаги. В документах указывали ложные сведения о поставщиках и легальности вырубки.

Всего через границу Евразийского экономического союза вывезли около тысячи кубометров леса. Стоимость груза превысила 6,6 млн рублей.

"Схема по незаконному выводу древесины за пределы страны работала до тех пор, пока в 2025 году сотрудники таможни не остановили очередную партию леса. При проверке выяснилось, что документы не подтверждают законность происхождения продукции. Древесину изъяли", — сообщили в краевой прокуратуре.

Суд признал осужденного виновным в трех эпизодах контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), а также в совершении этого преступления в составе группы лиц (п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК).

Показатель Значение Объем контрабандного леса ~ 1 000 куб. м Общая стоимость груза более 6,6 млн рублей Срок наказания 6 лет условно

Помимо условного срока, суд конфисковал в доход государства изъятую лесопродукцию и денежные средства в размере 6,6 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов