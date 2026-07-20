Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких скрытых схем: новая маркировка стройматериалов вытеснила теневой сектор из оборота
Сахалинская молодежь массово пересмотрела приоритеты: абитуриенты кардинально изменили ландшафт рынка труда
Океан станет слишком тесным: корейская разработка обнулила потребность в дозаправках судов
Оперштаб Белгородской области: за сутки с 19 по 20 июля зафиксированы жертвы и раненые от БПЛА
Логистический тупик в Каспии: запредельные расходы обрушили объемы перевозок в 2025 году
Миллиарды вьетнамских донгов на ветер: провинция Gia Lai определила судьбу нового энергопроекта
Ипотека получила неожиданного помощника: россиянам предложили новый способ накопить на жилье
Асфальт получает вторую жизнь: семь дорог Ингушетии обновят за миллиард рублей
Миллионы на тайные коммуникации: власти Петербурга запустили масштабную стройку под землей

Миллионы рублей ушли в тень: таможня Лесосибирска пресекла масштабный поток контрабанды

Россия » Сибирь » Красноярск

В Лесосибирске суд приговорил директора ООО "Тара" к шести годам условного срока за контрабанду ценных пород леса. Предприниматель в течение четырех лет отправлял пиломатериалы в Китай и соседние страны, используя подложные документы.

Грузовик КАМАЗ с бревнами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовик КАМАЗ с бревнами

С 2021 по 2025 год директор фирмы организовал схему по вывозу хвойных и лиственных пород. Чтобы скрыть незаконное происхождение древесины, он привлекал знакомого, который помогал оформлять бумаги. В документах указывали ложные сведения о поставщиках и легальности вырубки.

Всего через границу Евразийского экономического союза вывезли около тысячи кубометров леса. Стоимость груза превысила 6,6 млн рублей.

"Схема по незаконному выводу древесины за пределы страны работала до тех пор, пока в 2025 году сотрудники таможни не остановили очередную партию леса. При проверке выяснилось, что документы не подтверждают законность происхождения продукции. Древесину изъяли", — сообщили в краевой прокуратуре.

Суд признал осужденного виновным в трех эпизодах контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), а также в совершении этого преступления в составе группы лиц (п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК).

Показатель Значение
Объем контрабандного леса ~ 1 000 куб. м
Общая стоимость груза более 6,6 млн рублей
Срок наказания 6 лет условно

Помимо условного срока, суд конфисковал в доход государства изъятую лесопродукцию и денежные средства в размере 6,6 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Авто
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Услуги
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Цифры выглядят слишком оптимистично: Вьетнам рискует оказаться в заложниках у старой модели роста
Заставила коллегу заплатить за дерзость: триумф Анны Хилькевич обернулся долгом для Дибровой
Колёса повернули на восток: китайский автопром забрал рекордный поток денег после ухода конкурентов
Турция спрятала жемчужину: островной мир без машин стал капсулой прошлого среди шумного Стамбула
Миллионы рублей ушли в тень: таможня Лесосибирска пресекла масштабный поток контрабанды
Россия зажгла новую звезду: частная космонавтика подняла в небо основу будущего интернета
Таких масштабов не ждали: Якутия развернула систему, которая вытащила тысячи бойцов из кризиса
Кошельки пустеют на глазах: в Республике Алтай жизнь за месяц стала существенно накладнее
Неожиданный всплеск деловой активности в Минске: показатели первого полугодия вызвали пересмотр планов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.