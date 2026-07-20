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Кошельки пустеют на глазах: в Республике Алтай жизнь за месяц стала существенно накладнее

Россия » Сибирь » Барнаул

Республика Алтай столкнулась с заметным ускорением инфляции в начале лета 2026 года. По данным Алтайкрайстата, региональный индекс потребительских цен за июнь прибавил значительные доли процента. В лидерах роста оказались сфера услуг и продуктовая корзина, которая становится тяжелее для семейного бюджета с каждым месяцем. Мы проанализировали динамику трат жителей региона и оценили, как изменилась нагрузка на кошелек за последние полгода.

Продукты на столе: хлеб, яйца, молоко, картофель, крупы, чек и калькулятор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продукты на столе: хлеб, яйца, молоко, картофель, крупы, чек и калькулятор

Продукты тянут индекс вверх

Цены на продовольствие в регионе в среднем выросли на 0,4%, но реальный удар пришелся по базовому рациону. Минимальный набор продуктов питания за один июнь прибавил в цене 3,9%, достигнув отметки 10 234 рубля. Если в начале года эта корзина стоила менее 10 тысяч, то теперь расходы семьи на человека выросли на 383 рубля ежемесячно.

"Рост стоимости минимального набора продуктов на 4,3% за год сигнализирует о давлении на наименее защищенные слои населения", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов.

Услуги обогнали прилавки

Непродовольственный сектор показал умеренный рост в 0,6%. Основное ускорение инфляции обеспечили тарифы и сервисы. Услуги в Республике Алтай подорожали сразу на 1,2%, что втрое быстрее темпов роста цен на продукты в супермаркетах. Это создает дополнительное давление на общие показатели индекса потребительских цен.

"Резкий скачок тарифов на 1,2% за месяц часто связан с сезонной корректировкой и износом инфраструктуры в горных районах", — объяснил специально для Pravda.Ru Евгений Блех.

С начала года инфляционный фон остается стабильно высоким. Среднемесячный прирост цен держится на уровне 0,6%, что заставляет жителей региона внимательнее следить за расходами. В годовом выражении динамика цен на минимальный набор продуктов опережает общий индекс инфляции, подчеркивая уязвимость регионального рынка.

"Нарастающая стоимость жизни может привести к миграционному оттоку молодежи в поисках более стабильных условий", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Елена Романова.

Сравнение стоимости продуктового набора

Период Стоимость набора (руб)
Июнь 2026 10 234
Январь 2026 9 851
Июнь 2025 9 810

Ответы на популярные вопросы

На сколько подорожала еда за год?

Минимальный набор продуктов стал дороже на 424 рубля по сравнению с прошлым июнем.

Какая категория товаров дорожает быстрее всего?

В июне максимальный рост показали тарифы на услуги, увеличившись на 1,2%.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по соцполитике Елена Романова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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