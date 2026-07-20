Таких масштабов не ждали: Якутия развернула систему, которая вытащила тысячи бойцов из кризиса

В Якутии медицинскую помощь получили 4872 участника специальной военной операции. Из них 1323 человека проходили лечение в стационарах. Данные представил руководитель Департамента организации медицинской помощи населению Минздрава республики Дьулустан Чичахов.
Особое внимание уделили восстановлению бойцов и поддержке их близких. Реабилитационные программы прошли 449 человек. Психологическую и психотерапевтическую помощь оказали 949 военнослужащим и 1349 членам их семей.
Для тех, кто находится в удаленных районах республики, работает федеральный чат "КСВО. Разговор с психологом". Через этот канал поддержку получили более 2 тысяч пользователей по всей стране.
|Категория помощи
|Количество получателей
|Общее число получивших медпомощь
|4872
|Лечение в стационарах
|1323
|Медицинская реабилитация
|449
|Психологическая помощь (бойцы и семьи)
|2298
Ранее глава Якутии Айсен Николаев распорядился обеспечить демобилизованных воинов приоритетным доступом к обследованию и лечению. Для сложных случаев в республике определили "якорные" клиники, способные оказывать специализированную помощь.
"Есть необходимость усилить психологическое сопровождение ветеранов боевых действий, особенно членов семей, детей погибших и пропавших без вести бойцов", — отметил глава Якутии Айсен Николаев.
Распределение нагрузки между районными больницами и центральными клиниками остается критически важным для региона из-за огромных расстояний и сложности логистики. Психологическая поддержка через цифровые каналы связи частично решает проблему доступности специалистов для жителей отдаленных улусов.
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