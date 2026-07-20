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Таких масштабов не ждали: Якутия развернула систему, которая вытащила тысячи бойцов из кризиса

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии медицинскую помощь получили 4872 участника специальной военной операции. Из них 1323 человека проходили лечение в стационарах. Данные представил руководитель Департамента организации медицинской помощи населению Минздрава республики Дьулустан Чичахов.

Преодоление страха прикосновений
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Преодоление страха прикосновений

Особое внимание уделили восстановлению бойцов и поддержке их близких. Реабилитационные программы прошли 449 человек. Психологическую и психотерапевтическую помощь оказали 949 военнослужащим и 1349 членам их семей.

Для тех, кто находится в удаленных районах республики, работает федеральный чат "КСВО. Разговор с психологом". Через этот канал поддержку получили более 2 тысяч пользователей по всей стране.

Категория помощи Количество получателей
Общее число получивших медпомощь 4872
Лечение в стационарах 1323
Медицинская реабилитация 449
Психологическая помощь (бойцы и семьи) 2298

Ранее глава Якутии Айсен Николаев распорядился обеспечить демобилизованных воинов приоритетным доступом к обследованию и лечению. Для сложных случаев в республике определили "якорные" клиники, способные оказывать специализированную помощь.

"Есть необходимость усилить психологическое сопровождение ветеранов боевых действий, особенно членов семей, детей погибших и пропавших без вести бойцов", — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Распределение нагрузки между районными больницами и центральными клиниками остается критически важным для региона из-за огромных расстояний и сложности логистики. Психологическая поддержка через цифровые каналы связи частично решает проблему доступности специалистов для жителей отдаленных улусов.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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