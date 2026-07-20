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Цены стали слишком высокими: Хабаровский край вернул советский метод снабжения отдаленных поселков

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае запустили пилотный проект "Рыбная автолавка". Мобильные магазины повезут рыбу по девяти муниципальным округам и районам, чтобы жители отдаленных поселков могли покупать местный улов по ценам ниже рыночных, не выезжая в крупные города.

Автолавка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автолавка

Первым пунктом маршрута стала Переяславка в районе имени Лазо. В ассортименте автолавки предложили кету, минтай, камбалу, сельдь, судака, икру и консервы. Почти вся продукция добыта в Охотском море и Татарском проливе, а судак пришел из бассейна Амура. Часть товаров продается под региональным брендом "Сделано в Хабаровском крае".

"Хабаровский край — рыбный регион, и базовые виды рыбы не должны восприниматься жителями как деликатес", — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.

Логистика и объемы

Проект возвращает практику советских автомагазинов, когда востребованные товары доставляли напрямую в поселки. Это особенно важно для пенсионеров, которым сложно преодолевать большие расстояния до стационарных торговых точек.

После Переяславки машина отправится в Вяземский район и Бикинский округ. До конца лета автолавки пройдут по всему запланированному маршруту.

Показатель Значение
Охват 9 муниципальных округов и районов
Плановый объем реализации от 100 тонн рыбы
Срок работы пилота до конца лета

Для региона эта инициатива — способ сократить путь от рыболовецкого судна до стола потребителя. Прямые поставки в муниципалитеты позволяют местным предприятиям сбывать продукцию без лишних посредников, а жителям — получать свежий продукт по доступной цене.

"Такой формат позволяет сделать местную продукцию максимально доступной и востребованной", — пояснила Мария Радченко, заместитель министра по вопросам потребительского рынка регионального Минпромторга.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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