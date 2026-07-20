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Прогулка в лес обернулась кошмаром: медведица с потомством в Бестьяхе создала смертельную угрозу

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Хангаласском улусе у села Бестях заметили медведицу с тремя медвежатами. Семья хищников обосновалась в районе местного карьера, сообщают в районной администрации.

Бурый медведь с медвежатами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бурый медведь с медвежатами

Сейчас в регионе разгар сезона сбора ягод, поэтому риск встреч в лесу растет. Власти просят жителей и гостей района не ходить в тайгу в одиночку, а по возможности — временно отказаться от прогулок в лесные массивы. Медведи реагируют на запахи, поэтому пищевые отходы оставлять нельзя.

Особую опасность представляет медведица с потомством. Такие особи проявляют повышенную агрессию, защищая медвежат, что делает любую встречу с ними угрозой для жизни.

Если человек заметил свежие следы лап, разоренные муравейники или остатки добычи, нужно сразу уходить из этой зоны. О любых случаях появления хищников просят сообщать в ЕДДС по телефону 41-0-11.

Ситуация с выходом зверей к людям в Якутии повторяется. На прошлой неделе медведица с двумя медвежатами вышла к дачному массиву в Ленске. Ранее в селе Хатыстыр Алданского района медведь зашел в четыре жилых дома, из-за чего людям пришлось спасаться на крышах.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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