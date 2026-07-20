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Рекордно быстрый темп стройки: аэропорт Барнаула запустит новый терминал намного раньше срока

Россия » Сибирь » Барнаул

Новый терминал аэропорта Барнаула откроют для пассажиров в ближайшие дни. Окончательная дата ещё не подтверждена официально, однако, по данным "Толк", церемония запланирована на 24 июля. Объект прошёл проверку Ростехнадзора и получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию.

Интерьер современного аэропорта с пассажирами и самолётами за окном
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Интерьер современного аэропорта с пассажирами и самолётами за окном

Терминал рассчитан на внутренние рейсы. Площадь здания — 9788 квадратных метров, пропускная способность — до 600 человек в час. Внутри уже установлены транспортные ленты и мебель, ограждение вокруг здания демонтировано.

Строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора — холдинга "Новапорт" — с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца. Первоначально сдача планировалась на октябрь 2025 года, но к концу прошлого года готовность составляла около 80%. В марте 2024 года директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко называл лето 2026 года как ориентир. По соглашению между правительством Алтайского края и "Новапортом" дедлайн был зафиксирован на 14 марта 2026 года. Фактическое открытие происходит с опережением этого срока на несколько месяцев.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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