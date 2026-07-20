ВСУ нанесли 130 ударов по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки

За сутки ВСУ нанесли 130 ударов по населённым пунктам 13 районов Белгородской области. Под обстрел попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Противник использовал реактивные системы залпового огня, артиллерию и беспилотники — восемь раз сбрасывались взрывные устройства с дронов. Расчёты ПВО сбили и подавили 170 беспилотников.
Среди пострадавших — двое детей. Трёхлетнего ребёнка после обследования отпустили домой, двое других госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, эвакуации в федеральные клиники не требуется.
19 июля в реанимации умер мужчина, получивший тяжёлые травмы 18 июля при атаке дрона на пассажирский автобус в Дубовом. Тогда же пострадали ещё четыре человека. Это уже не первая атака на гражданский транспорт в приграничье — жители регулярно фиксируют удары по автобусам, часто работающим на газе.
На фоне усиления атак жители приграничных тёрок жалуются на разрыв системы раннего оповещения. 30 июня из села Мешковое и хуторов Стадников, Желобок и Бабенков Шебекинского округа вывели подразделение "БАРС-Белгород". Коллективное обращение к врио губернатора появилось в комментариях под его постом в соцсетях: люди просят вернуть бойцов.
По словам авторов обращения, именно волонтёры "БАРС" обеспечивали оповещение о взлёте беспилотников — через местные чаты, звуковые сигналы, личный обход. После ухода подразделения эту функцию никто не взял на себя. Жители остались один на один с угрозой: "Слышим дрон — не знаем, куда бежать, сирена молчит".
В том же ключе звучат предложения белгородцев в соцсетях: натянуть антидроновые сети над АЗС, установить РЭБ или защитные сети на газовые автобусы. На десятки комментариев с конкретными идеями реакции от администрации нет.
Активизация атак приурочилась к organisatoric changes в приграничной обороне. Сменилось руководство отряда "Орлан", а добровольцы переводились на прямые контракты с Минобороны. В процессе перестройки цепочек управления и ответственности, по словам жителей, выпало звено — оперативно-тактическое оповещение в глубинке приграничья.
Официальных объяснений, почему "БАРС-Белгород" убрали из конкретных тёрок и кто должен закрыть пробел в оповещении, пока не звучало.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.