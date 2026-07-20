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ВСУ нанесли 130 ударов по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки

Россия » Центр » Белгород

За сутки ВСУ нанесли 130 ударов по населённым пунктам 13 районов Белгородской области. Под обстрел попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Противник использовал реактивные системы залпового огня, артиллерию и беспилотники — восемь раз сбрасывались взрывные устройства с дронов. Расчёты ПВО сбили и подавили 170 беспилотников.

Белгород
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Романенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белгород

Среди пострадавших — двое детей. Трёхлетнего ребёнка после обследования отпустили домой, двое других госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, эвакуации в федеральные клиники не требуется.

Смерть в Дубовом

19 июля в реанимации умер мужчина, получивший тяжёлые травмы 18 июля при атаке дрона на пассажирский автобус в Дубовом. Тогда же пострадали ещё четыре человека. Это уже не первая атака на гражданский транспорт в приграничье — жители регулярно фиксируют удары по автобусам, часто работающим на газе.

Ушли "БАРС" — остались без оповещения

На фоне усиления атак жители приграничных тёрок жалуются на разрыв системы раннего оповещения. 30 июня из села Мешковое и хуторов Стадников, Желобок и Бабенков Шебекинского округа вывели подразделение "БАРС-Белгород". Коллективное обращение к врио губернатора появилось в комментариях под его постом в соцсетях: люди просят вернуть бойцов.

По словам авторов обращения, именно волонтёры "БАРС" обеспечивали оповещение о взлёте беспилотников — через местные чаты, звуковые сигналы, личный обход. После ухода подразделения эту функцию никто не взял на себя. Жители остались один на один с угрозой: "Слышим дрон — не знаем, куда бежать, сирена молчит".

В том же ключе звучат предложения белгородцев в соцсетях: натянуть антидроновые сети над АЗС, установить РЭБ или защитные сети на газовые автобусы. На десятки комментариев с конкретными идеями реакции от администрации нет.

Смена руководства и переход на контракты

Активизация атак приурочилась к organisatoric changes в приграничной обороне. Сменилось руководство отряда "Орлан", а добровольцы переводились на прямые контракты с Минобороны. В процессе перестройки цепочек управления и ответственности, по словам жителей, выпало звено — оперативно-тактическое оповещение в глубинке приграничья.

Официальных объяснений, почему "БАРС-Белгород" убрали из конкретных тёрок и кто должен закрыть пробел в оповещении, пока не звучало.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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