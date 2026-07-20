Колыма переходит на новый уровень: женское сообщество в Магадане создало рычаги влияния на регион

В Магаданской области представительницы власти, бизнеса и медицины собрались в библиотеке имени Пушкина на пленарной сессии "Женщины Колымы: развивая территорию". Участницы обсудили конкретные проблемы региона и подготовили список рекомендаций для органов власти и общественных организаций.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Деловая женщина за компьютером

Основой для дискуссий стали результаты анкетирования жительниц региона. По итогам работы пяти тематических модулей северянки предложили меры по поддержке здоровья, карьеры и бизнеса в условиях Севера.

Социальная поддержка и волонтерство

Особое внимание уделили тем, кто помогает участникам СВО. Чтобы отметить вклад женщин-волонтеров, предложили ввести для них отдельную номинацию в конкурсе "Доброволец года". Также обсуждали систему поощрений: путевки для детей и приоритетный доступ к профильным форумам.

В части здравоохранения инициативы сосредоточены на создании региональной программы "Здоровая семья Колымы". Участницы сессии предложили проверить, насколько доступны медицинские услуги для беременных и матерей, и запустить курсы подготовки к родам на базе нового перинатального центра.

Карьера и бизнес на Севере

Для профессионального роста женщин предложили разработать "Карьерную карту Колымы". Документ должен содержать список востребованных в регионе специальностей и систему наставничества. Также рассматривают запуск регионального проекта по аналогии с федеральной программой "Женщина-лидер. Север и Дальний Восток".

В сфере предпринимательства планируют создать бизнес-сообщество для обмена опытом и запустить конкурс женских бизнес-проектов с последующей поддержкой победительниц.

Направление Предложенная мера Здоровье Программа "Здоровая семья Колымы" и курсы в перинатальном центре Профессия "Карьерная карта Колымы" и система наставничества Бизнес Создание профильного бизнес-сообщества и конкурс проектов Общество Медиакампания "Женские голоса Колымы" и локальные женские клубы

Развитие местных сообществ

Чтобы голос женщин слышали не только в областном центре, предложили создавать женские клубы в муниципальных образованиях. Это позволит жительницам удаленных территорий участвовать в обсуждении социально-экономического развития своих районов.

"Сегодня в работе сессии мы не только обсудим актуальные вопросы, волнующие нас, женщин, в контексте развития Колымы, но и разработаем предложения, которые будут переданы в качестве рекомендаций общественным организациям и профильным органам власти", — отметила зампредседателя Магаданской областной Думы Виктория Голубева.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов