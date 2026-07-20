Колыма переходит на новый уровень: женское сообщество в Магадане создало рычаги влияния на регион

В Магаданской области представительницы власти, бизнеса и медицины собрались в библиотеке имени Пушкина на пленарной сессии "Женщины Колымы: развивая территорию". Участницы обсудили конкретные проблемы региона и подготовили список рекомендаций для органов власти и общественных организаций.
Основой для дискуссий стали результаты анкетирования жительниц региона. По итогам работы пяти тематических модулей северянки предложили меры по поддержке здоровья, карьеры и бизнеса в условиях Севера.
Особое внимание уделили тем, кто помогает участникам СВО. Чтобы отметить вклад женщин-волонтеров, предложили ввести для них отдельную номинацию в конкурсе "Доброволец года". Также обсуждали систему поощрений: путевки для детей и приоритетный доступ к профильным форумам.
В части здравоохранения инициативы сосредоточены на создании региональной программы "Здоровая семья Колымы". Участницы сессии предложили проверить, насколько доступны медицинские услуги для беременных и матерей, и запустить курсы подготовки к родам на базе нового перинатального центра.
Для профессионального роста женщин предложили разработать "Карьерную карту Колымы". Документ должен содержать список востребованных в регионе специальностей и систему наставничества. Также рассматривают запуск регионального проекта по аналогии с федеральной программой "Женщина-лидер. Север и Дальний Восток".
В сфере предпринимательства планируют создать бизнес-сообщество для обмена опытом и запустить конкурс женских бизнес-проектов с последующей поддержкой победительниц.
|Направление
|Предложенная мера
|Здоровье
|Программа "Здоровая семья Колымы" и курсы в перинатальном центре
|Профессия
|"Карьерная карта Колымы" и система наставничества
|Бизнес
|Создание профильного бизнес-сообщества и конкурс проектов
|Общество
|Медиакампания "Женские голоса Колымы" и локальные женские клубы
Чтобы голос женщин слышали не только в областном центре, предложили создавать женские клубы в муниципальных образованиях. Это позволит жительницам удаленных территорий участвовать в обсуждении социально-экономического развития своих районов.
"Сегодня в работе сессии мы не только обсудим актуальные вопросы, волнующие нас, женщин, в контексте развития Колымы, но и разработаем предложения, которые будут переданы в качестве рекомендаций общественным организациям и профильным органам власти", — отметила зампредседателя Магаданской областной Думы Виктория Голубева.
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