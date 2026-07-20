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Больше никаких ям и тряски: во Владивостоке перешли к этапу укладки асфальта на двух ключевых улицах

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивостокские дорожники начали укладывать первый слой асфальта на улицах Невельского и Черняховского. Рабочие обновляют участок длиной 2,6 километра, который связывает жилые кварталы с крупными транспортными узлами. Помимо замены полотна, строители монтируют ливневую канализацию и обустраивают новые пешеходные зоны. Текущая готовность объекта достигла 50 процентов, а полностью сдать объект планируют к концу сентября. Этот проект стал частью большой работы по обновлению городской навигации и устранению узких мест в инфраструктуре Приморья.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Инженерный подход к полотну

На улице Невельского стартовало формирование выравнивающего слоя асфальта. Подрядчик использует двухслойную схему укладки, чтобы обеспечить прочность покрытия при высоких нагрузках. Строители уже подготовили основание и приступили к монтажу бордюрного камня.

"Для приморских городов критически важен износ сетей под дорожным полотном. Если просто переложить асфальт без ревизии ливневок, первый же тайфун уничтожит работу", — объяснил эксперт Pravda. Ru по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно тяжелая техника расчищает места под будущие парковочные карманы и остановки транспорта. На участке появятся современные светофоры, которые интегрируют в общую систему управления движением. Это поможет сократить заторы в часы пик и сделать выезд из микрорайона безопаснее.

Комфорт для пешеходов

Проект включает масштабную реконструкцию тротуаров, которые раньше находились в запущенном состоянии. Теперь маршруты проектируют с учетом безбарьерной среды для маломобильных жителей. Общественные контролеры уже осмотрели промежуточные результаты и подтвердили соответствие нормам.

"Благоустройство дворов и прилегающих дорог во Владивостоке требует комплексного сценария. Нельзя делать тротуар в отрыве от системы освещения и озеленения", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Дорожные службы также создают новые пешеходные переходы в точках с наибольшим трафиком. Все работы идут по жесткому графику, за соблюдением которого следят городские власти. Любое отклонение от сметы или сроков грозит подрядчику штрафными санкциями.

Бюджет и сроки реализации

Финансирование объекта идет по линии федеральных программ развития территорий. Дороги на Невельского и Черняховского считаются важными артериями, так как обеспечивают логистику внутри восточной части города. Инвестиции в ремонт позволят снизить затраты на содержание полотна в ближайшие пять лет.

"Региональные бюджеты сейчас фокусируются на объектах с максимальным социальным эффектом. Ремонт этих улиц напрямую влияет на капитализацию жилья в районе", — подчеркнул эксперт Pravda. Ru Валерий Козлов.

Параметр Что меняется
Протяженность участка 2,6 километра
Тип покрытия Двухслойный асфальтобетон
Срок завершения 30 сентября

Ответы на популярные вопросы

Будут ли перекрывать движение полностью?

Нет, работы ведутся поэтапно с частичным ограничением проезда, чтобы не блокировать доступ к жилым домам.

Как изменится количество парковочных мест?

Проектом предусмотрено создание специальных карманов, что упорядочит стоянку и освободит проезжую часть.

Кто контролирует качество асфальта?

Лабораторные пробы берут после укладки каждого слоя, проверку проводят специалисты администрации и независимые наблюдатели.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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