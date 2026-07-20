Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горючее исчезает с колонок в Краснодарском крае: проверки выявили подозрительные финансовые маневры
Свободное кресло долго не пустовало: Jeland J7 вышел на сцену российского авторынка с новым амплуа
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Конец эпохи пересадок: новый статус аэропорта Харбина сократит путь из России вглубь Азии
Дороги больше не пугают: Сахалинская область перевыполнила план по обновлению дворовых проездов
Полгода ждали этого события: юбилейный фестиваль в Барнауле перевернул привычный график города
Дикая природа больше не пугает: в Елизовском округе создали условия для безопасного визита
Здоровье за счет государства: реабилитация в Ульяновской области привела к ощутимому результату
Миллиарды вольют в сибирскую глушь: Хакасия превратится в глобальный центр обработки металлов

Финансовая ловушка в Якутии: предприниматели попали под пристальный надзор налоговых органов

Россия » Дальний Восток » Якутск

ФНС по Республике Саха (Якутия) выявила систематическое нарушение правил применения патентной системы налогообложения (ПСН). Основная масса нарушителей — индивидуальные предприниматели розничной торговли. На каждого из них доначислено более 2,7 млн рублей недоимки. В отношении двух бизнесменов уже возбуждены уголовные дела по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Проверки продолжатся, в прицеле — оптовики и те, кто привлекает субподрядчиков.

Стопка бланков и финансовые инструменты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Стопка бланков и финансовые инструменты

Правила изменились, не все учли

С 2026 года порог дохода для работы на патенте снизили с 60 до 20 млн рублей в год. Важный нюанс: в лимит засчитывается весь доход предпринимателя, а не только по конкретному патенту. Если ИП одновременно на ПСН и УСН — доходы складываются.

По данным налоговой, часть предпринимателей превысила порог, но не перешла на другую систему. Продолжили платить фиксированную стоимость патента и параллельно сдавали "нулевые" декларации по УСН, скрывая реальную выручку. По закону после превышения лимита нужно пересчитать налог по УСН или ОСНО с даты начала действия последнего патента.

Чем это грозит якутскому бизнесу

Якутия — регион с огромными расстояниями, сезонной логистикой и высокой стоимостью доставки товара. Малый бизнес здесь часто работает на грани рентабельности. Снижение порога ПСН до 20 млн рублей ударило по модели "один ИП — несколько точек продаж", распространенной в distrito-центрах и улусах.

Доначисление в 2,7 млн рублей на нарушителя — для местного предпринимателя сумма существенная. Уголовные дела создают прецедент: налоговая перешла от административных штрафов к уголовной ответственности за "нулевую" отчетность при реальной торговле.

"Снижение лимита ПСН — федеральное решение, но в Якутии оно накладывается на специфику региона: короткий навигационный период, высокая доля завоза, зависимость от северного снабжения. Предприниматели, привыкшие к старым порогам, могли просто не успеть перестроить учет. Но схема с "нулевыми" декларациями при активной торговле — это уже не ошибка, а умысел. Два уголовных дела — сигнал: налоговая будет доказывать умысел через расхождение между движением товаров и заявленными доходами", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

На что обратить внимание

ФНС анонсировала следующую волну проверок. Прицель — ИП на ПСН в оптовой торговле и те, кто работает через субподрядчиков и других индивидуальных предпринимателей. В Якутии это актуально для строительной отрасли, грузоперевозок, сферы обслуживания.

Рекомендация проста: сверить совокупный доход по всем режимам. Если он близок к 20 млн — подготовить переход на УСН или ОСНО заранее. "Нулевая" декларация при наличии товарооборота теперь — прямой путь к статье 198 УК РФ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Еда и рецепты
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.