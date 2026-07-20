Финансовая ловушка в Якутии: предприниматели попали под пристальный надзор налоговых органов

ФНС по Республике Саха (Якутия) выявила систематическое нарушение правил применения патентной системы налогообложения (ПСН). Основная масса нарушителей — индивидуальные предприниматели розничной торговли. На каждого из них доначислено более 2,7 млн рублей недоимки. В отношении двух бизнесменов уже возбуждены уголовные дела по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Проверки продолжатся, в прицеле — оптовики и те, кто привлекает субподрядчиков.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Стопка бланков и финансовые инструменты

Правила изменились, не все учли

С 2026 года порог дохода для работы на патенте снизили с 60 до 20 млн рублей в год. Важный нюанс: в лимит засчитывается весь доход предпринимателя, а не только по конкретному патенту. Если ИП одновременно на ПСН и УСН — доходы складываются.

По данным налоговой, часть предпринимателей превысила порог, но не перешла на другую систему. Продолжили платить фиксированную стоимость патента и параллельно сдавали "нулевые" декларации по УСН, скрывая реальную выручку. По закону после превышения лимита нужно пересчитать налог по УСН или ОСНО с даты начала действия последнего патента.

Чем это грозит якутскому бизнесу

Якутия — регион с огромными расстояниями, сезонной логистикой и высокой стоимостью доставки товара. Малый бизнес здесь часто работает на грани рентабельности. Снижение порога ПСН до 20 млн рублей ударило по модели "один ИП — несколько точек продаж", распространенной в distrito-центрах и улусах.

Доначисление в 2,7 млн рублей на нарушителя — для местного предпринимателя сумма существенная. Уголовные дела создают прецедент: налоговая перешла от административных штрафов к уголовной ответственности за "нулевую" отчетность при реальной торговле.

"Снижение лимита ПСН — федеральное решение, но в Якутии оно накладывается на специфику региона: короткий навигационный период, высокая доля завоза, зависимость от северного снабжения. Предприниматели, привыкшие к старым порогам, могли просто не успеть перестроить учет. Но схема с "нулевыми" декларациями при активной торговле — это уже не ошибка, а умысел. Два уголовных дела — сигнал: налоговая будет доказывать умысел через расхождение между движением товаров и заявленными доходами", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

На что обратить внимание

ФНС анонсировала следующую волну проверок. Прицель — ИП на ПСН в оптовой торговле и те, кто работает через субподрядчиков и других индивидуальных предпринимателей. В Якутии это актуально для строительной отрасли, грузоперевозок, сферы обслуживания.

Рекомендация проста: сверить совокупный доход по всем режимам. Если он близок к 20 млн — подготовить переход на УСН или ОСНО заранее. "Нулевая" декларация при наличии товарооборота теперь — прямой путь к статье 198 УК РФ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов