Горючее исчезает с колонок в Краснодарском крае: проверки выявили подозрительные финансовые маневры

Антимонопольная служба Краснодарского края начала масштабную проверку региональных сетей АЗС после массовых жалоб водителей на резкое подорожание бензина и дизеля. Под надзор попали как крупные игроки, так и локальные операторы, которые могли использовать ажиотажный спрос для необоснованного пересмотра ценников. Параллельно ведомство отслеживает ситуацию с искусственным дефицитом, выраженным в ограничении объема топлива при продаже одному клиенту.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

"Служба направила ряду компаний предупреждения о недопустимости нарушения законодательства. В этот список вошли "Уфимнефть", "Атан", сети "Степная", "Лаба", "Южная нефтяная компания" и "НК Нефтесфера", так как их действия по одновременному повышению цен и лимитов отпуска горючего имеют признаки антиконкурентных соглашений", — сообщили в УФАС по Краснодарскому краю.

"Подобные всплески часто связаны с попытками бизнеса переложить логистические издержки или сезонные колебания на плечи рядовых потребителей. Если ФАС подтвердит наличие сговора или злоупотреблений, компаниям грозят оборотные штрафы, которые должны остудить пыл продавцов и стабилизировать обстановку в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист и аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Сейчас специалисты ведомства перешли на ежедневный анализ стоимости горючего как в рознице, так и в мелком опте. Особое внимание уделяется тем районам, где продавцы занимают доминирующее положение и фактически диктуют свои условия рынку. Инспекторы проверяют прозрачность ценообразования, чтобы исключить спекулятивную наценку, не связанную с реальными затратами на закупку и транспортировку нефтепродуктов.

Сложная ситуация сохраняется в Сочи, где дефицит ходовых марок топлива ощущается наиболее остро. По текущим данным, бензин доступен лишь на половине работающих в городе заправок, что провоцирует очереди и дальнейший рост социального напряжения. Власти региона заверяют, что при подтверждении фактов искусственного сдерживания продаж будут приняты максимально жесткие административные меры реагирования.