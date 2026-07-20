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Конец эпохи пересадок: новый статус аэропорта Харбина сократит путь из России вглубь Азии

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Харбин планирует стать главным авиационным узлом для жителей Дальнего Востока и других регионов России. В городе прошла встреча авиавластей, перевозчиков и туроператоров Китая и России, где обсуждали расширение сети трансграничных рейсов.

Самолёт в полёте
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самолёт в полёте

Организатором выступила Хэйлунцзянская корпорация по управлению аэропортами при поддержке местного управления транспорта. В обсуждении участвовали представители более 40 организаций: пограничные службы, авиакомпании и компании, занимающиеся торговлей и туризмом.

Стороны договорились увеличить частоту текущих перелетов и запустить новые маршруты. Также в приоритете — развитие грузовых перевозок и тесная связка авиасообщения с туристическими потоками.

Города России Статус сообщения с Харбином
Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск Прямые рейсы (ДФО)
Иркутск, Красноярск, Екатеринбург Прямые рейсы (Сибирь, Урал)

Для Дальнего Востока развитие хаба в Харбине означает сокращение логистического плеча. Вместо перелетов через крупные центры или долгих переездов по суше, регион получает точку входа вглубь Китая, что упрощает как бизнес-поездки, так и доставку грузов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

"Трансформация Харбина в полноценный хаб меняет логику перемещения людей и товаров в АТР. Для городов ДФО это шанс уйти от зависимости от нескольких ограниченных маршрутов. Если китайская сторона готова инвестировать в частоту рейсов, стоимость билетов может снизиться, а скорость доставки коммерческих грузов вырастет, что напрямую влияет на стоимость товаров на полках местных магазинов"

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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Конец эпохи пересадок: новый статус аэропорта Харбина сократит путь из России вглубь Азии
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