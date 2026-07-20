Ситуация в Междуречье стала критической: тайфун Бави превратил улицы Уссурийска в реки

Уссурийск принимает удар тайфуна Бави. Уровень рек поднялся до опасных отметок, вода продолжает расти в среднем и нижнем течении Раздольной. Чтобы город не ушел под воду, муниципальные службы перекрыли задвижки на дамбах.
В "красную зону" риска попали микрорайоны "Междуречье" и "Семь ветров", а также район улиц Калугина и Кузнечной. Власти призывают жителей не пытаться открывать шиберы самостоятельно.
Логистика в городе уже нарушена. В районе моста на Утёсное, рядом с памятником Ли Сан Солю, дорога заблокирована — автомобили буксуют в воде.
В частном секторе вода зашла на придомовые территории. Жилые дома пока не затоплены, экстренные службы работают в режиме готовности.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.