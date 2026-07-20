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Ситуация в Междуречье стала критической: тайфун Бави превратил улицы Уссурийска в реки

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Уссурийск принимает удар тайфуна Бави. Уровень рек поднялся до опасных отметок, вода продолжает расти в среднем и нижнем течении Раздольной. Чтобы город не ушел под воду, муниципальные службы перекрыли задвижки на дамбах.

Тайфун
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайфун

В "красную зону" риска попали микрорайоны "Междуречье" и "Семь ветров", а также район улиц Калугина и Кузнечной. Власти призывают жителей не пытаться открывать шиберы самостоятельно.

Логистика в городе уже нарушена. В районе моста на Утёсное, рядом с памятником Ли Сан Солю, дорога заблокирована — автомобили буксуют в воде.

В частном секторе вода зашла на придомовые территории. Жилые дома пока не затоплены, экстренные службы работают в режиме готовности.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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