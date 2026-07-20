Миллиарды вольют в сибирскую глушь: Хакасия превратится в глобальный центр обработки металлов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Хакасии особой экономической зоны (ОЭЗ) "Хакасская технологическая долина". Проект промышленно-производственного типа развернут на территории Саяногорска и Бейского района, что обеспечит региону мощный приток частного капитала и позволит диверсифицировать производство алюминия. Власти рассчитывают, что льготный налоговый режим привлечет более 25 миллиардов рублей частных инвестиций, превращая республику в ключевой центр обработки цветных металлов в Сибири.

Фото: https://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

Промышленные цели: от фольги до подшипников

Новая экономическая зона ориентирована на глубокую переработку первичного алюминия. Первыми резидентами выступят пять крупных компаний. В планах — запуск мощностей по выпуску алюминиевых сплавов, производство фольги и высокотехнологичных шариковых подшипников. Создание технологической цепочки непосредственно в Хакасии снизит логистические издержки и повысит добавленную стоимость продукции, выпускаемой в регионе.

"Создание ОЭЗ позволяет зафиксировать правила игры для бизнеса на десятилетия вперед, что критически важно при строительстве сложных металлургических производств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Развитие "Хакасской технологической долины" станет логичным продолжением промышленного рывка региона, где металлургия уже выступает основным драйвером роста. Локализация производства подшипников также решает задачу импортозамещения в машиностроительном секторе.

Экономический расчет: инвестиции и бюджетный эффект

Масштаб проекта подтверждается конкретными финансовыми обязательствами. До конца 2028 года частные инвесторы вложат в площадку 17,4 миллиарда рублей, а к 2035 году общий объем вложений превысит 25 миллиардов рублей. При этом нагрузка на региональную казну остается умеренной: Хакасия направит на создание необходимой инфраструктуры около пяти миллиардов рублей.

"Соотношение государственных вложений и частного капитала пять к одному — это отличный показатель эффективности для региональной экономики, гарантирующий быструю окупаемость инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ожидается, что запуск ОЭЗ не только создаст рабочие места, но и поспособствует развитию смежных отраслей, от энергетики до сервиса. Масштабная программа модернизации подкреплена федеральным центром, что гарантирует стабильность реализации проекта в долгосрочной перспективе.

"Такие проекты формируют устойчивость регионального бюджета, снижая его зависимость от колебаний мировых цен на сырье за счет развития переработки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Показатель ОЭЗ Экономический эффект 25 млрд руб. инвестиций к 2035 году Обновление основных фондов и рост налоговой базы Производство алюминиевых изделий Рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью Инфраструктурный взнос региона (5 млрд) Создание коммуникаций и новых рабочих мест

Ответы на популярные вопросы о создании ОЭЗ в Хакасии

1. Какие льготы получат компании в "Хакасской технологической долине"? Резиденты ОЭЗ традиционно получают освобождение от налога на имущество и земельного налога на определенный срок, а также льготные ставки по налогу на прибыль и преференции по таможенным пошлинам. 2. Как новая зона повлияет на рынок труда в республике? Ожидается создание сотен высококвалифицированных рабочих мест в металлургии и машиностроении, что потребует привлечения специалистов и усиления подготовки кадров в вузах региона. 3. Почему для размещения был выбран Саяногорск? Город является крупным промышленным центром с развитой энергетической базой (Саяно-Шушенская ГЭС) и сложившейся металлургической компетенцией, что упрощает запуск производств. 4. Затронет ли проект экологическую обстановку? При создании новых предприятий в рамках ОЭЗ предъявляются современные требования к экологической безопасности и внедрению наилучших доступных технологий (НДТ).

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