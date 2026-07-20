Дожди превращали улицы в реки: во Владивостоке применили решение, которое спасёт район от потопов

Во Владивостоке приводят в порядок улицы Черняховского и Невельского в Ленинском районе. Общая протяженность участка превышает 2,6 километра. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Главная проблема этого района — размыв дорог и подтопления. Во время сильных дождей потоки воды с улицы Ладыгина стекались в самую низкую точку, разрушая старую подпорную стену. Сейчас строители заменяют её на новую каскадную конструкцию высотой до 7 метров. Вместе с этим прокладывают сеть ливневой канализации с дренажными трубами, чтобы вода уходила в систему, а не на проезжую часть.
"Прежняя подпорная стена была в аварийном состоянии, половина блоков была вытащена, через них проходили дождевые осадки. Основания там вообще никакого не было, поэтому пришлось всё делать заново", — пояснил инженер компании-субподрядчика "Инвестстройторг" Евгений Чирков.
Для жителей спального района ремонт означает не только новый асфальт, но и пересмотр транспортной доступности. На участке создают 12 автобусных остановок, 11 из которых получат полноценные павильоны. Сейчас строители отсыпают грунт и формируют парковочные карманы.
Параллельно с дорожниками здесь работают специалисты по теплосетям. Во время гидравлических испытаний обнаружили повреждения труб. Решили заменить участок сети сейчас, чтобы не вскрывать новый асфальт в следующем году. По заверениям властей, это не сдвинет сроки сдачи объекта.
|Этап работ
|Срок реализации
|Укладка асфальта
|До начала учебного года
|Полное завершение (разметка, знаки, ограждения)
|До 30 сентября
"Готовность объекта оцениваем в 40-50%. По графику все работы должны быть завершены до 30 сентября. Но асфальт мы планируем положить до начала учебного года", — рассказал заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов.
Ход строительства проверяют общественные наблюдатели. Они оценивают не только общие объемы, но и детали: высоту бордюров, установку люков и соответствие нормам доступной среды. Особое внимание уделяют перепадам высот на тротуарах, чтобы матерями с колясками и маломобильными гражданами было удобно передвигаться.
"Иногда даже 2-3 сантиметра играют роль. Наша задача — сделать так, чтобы людям было комфортно", — отметил общественный наблюдатель Виктор Акулин.
По итогам обхода наблюдатели заполняют чек-листы. Всего до конца работ планируется еще несколько визитов на объект.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.