Дожди превращали улицы в реки: во Владивостоке применили решение, которое спасёт район от потопов

Во Владивостоке приводят в порядок улицы Черняховского и Невельского в Ленинском районе. Общая протяженность участка превышает 2,6 километра. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ливневый сток во время дождя

Главная проблема этого района — размыв дорог и подтопления. Во время сильных дождей потоки воды с улицы Ладыгина стекались в самую низкую точку, разрушая старую подпорную стену. Сейчас строители заменяют её на новую каскадную конструкцию высотой до 7 метров. Вместе с этим прокладывают сеть ливневой канализации с дренажными трубами, чтобы вода уходила в систему, а не на проезжую часть.

"Прежняя подпорная стена была в аварийном состоянии, половина блоков была вытащена, через них проходили дождевые осадки. Основания там вообще никакого не было, поэтому пришлось всё делать заново", — пояснил инженер компании-субподрядчика "Инвестстройторг" Евгений Чирков.

Транспорт и сроки

Для жителей спального района ремонт означает не только новый асфальт, но и пересмотр транспортной доступности. На участке создают 12 автобусных остановок, 11 из которых получат полноценные павильоны. Сейчас строители отсыпают грунт и формируют парковочные карманы.

Параллельно с дорожниками здесь работают специалисты по теплосетям. Во время гидравлических испытаний обнаружили повреждения труб. Решили заменить участок сети сейчас, чтобы не вскрывать новый асфальт в следующем году. По заверениям властей, это не сдвинет сроки сдачи объекта.

Этап работ Срок реализации Укладка асфальта До начала учебного года Полное завершение (разметка, знаки, ограждения) До 30 сентября

"Готовность объекта оцениваем в 40-50%. По графику все работы должны быть завершены до 30 сентября. Но асфальт мы планируем положить до начала учебного года", — рассказал заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов.

Общественный контроль

Ход строительства проверяют общественные наблюдатели. Они оценивают не только общие объемы, но и детали: высоту бордюров, установку люков и соответствие нормам доступной среды. Особое внимание уделяют перепадам высот на тротуарах, чтобы матерями с колясками и маломобильными гражданами было удобно передвигаться.

"Иногда даже 2-3 сантиметра играют роль. Наша задача — сделать так, чтобы людям было комфортно", — отметил общественный наблюдатель Виктор Акулин.

По итогам обхода наблюдатели заполняют чек-листы. Всего до конца работ планируется еще несколько визитов на объект.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова