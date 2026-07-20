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Здоровье за счет государства: реабилитация в Ульяновской области привела к ощутимому результату

Россия » Поволжье » Ульяновск

В первом полугодии 427 жителей Ульяновской области прошли санаторно-курортное оздоровление в специализированных многопрофильных центрах реабилитации Социального фонда России. Лечение получили работники, признанные пострадавшими на производстве или заболевшими профзаболеванием. Финансирование полностью возложено на бюджет Соцфонда.

Медицинская работница в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медицинская работница в больнице

Путевки выданы на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы, зафиксированных в индивидуальных программах реабилитации. География центров охватывает шесть регионов: Волгоградскую, Тюменскую, Саратовскую, Московскую, Кировскую и Астраханскую области. Ежегодная практика направления пострадавших в эти санатории позволяет распределять нагрузку и учитывать профильные потребности пациентов.

Помимо оплаты лечения, Отделение СФР по Ульяновской области компенсирует проезд к месту оздоровления и обратно, покрывает расходы на дополнительный отпуск, если он необходим для прохождения курса, и оплачивает проживание сопровождающих лиц для граждан с ограниченными возможностями передвижения.

В каждом центре формируется персональный план реабилитации. Методика сочетает классические физиотерапевтические процедуры, современные технологии ЛФК, специализированное питание и уникальные природные факторы. Так, в астраханском центре "Тинаки" основным лечебным агентом является минеральная хлоридная натриевая йодобромная вода "Тинакская" — она применяется в виде душей и ванн, оказывая обезболивающее, сосудорасширяющее и противовоспалительное действие.

"Во всех Центрах созданы необходимые условия для физического, психологического и социального восстановления. Методика лечения сочетает различные лечебные процедуры с использованием инновационных медицинских технологий, современные методы ЛФК, специализированное питание и благотворное воздействие природных факторов", — сообщили в пресс-службе СФР по Ульяновской области.

Подать заявление на получение путевки можно через портал "Госуслуги" или лично в клиентской службе Отделения СФР по Ульяновской области.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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