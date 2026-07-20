Дикая природа больше не пугает: в Елизовском округе создали условия для безопасного визита

В Елизовском муниципальном округе завершают обустройство туристического маршрута "Тайны Голубых озёр". Вице-губернатор Камчатского края Оксана Герасимова и глава округа Андрей Гончаров проверили готовность объектов: сейчас строители доделывают входную группу и обустраивают зону отдыха с беседками и костровыми площадками.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Тропа в лесу

Маршрут создают, чтобы сделать посещение Голубых озёр безопасным и организованным. Помимо самой тропы, здесь устанавливают информационные стенды, которые помогут туристам сориентироваться на местности и узнать о природе региона без сопровождения гида.

"На маршруте завершается создание входной группы и продолжается устройство площадки для отдыха, где предусмотрены беседки и оборудованные костровые зоны", — сообщили в администрации региона.

Почему это важно для региона

Камчатка привлекает путешественников дикостью, но отсутствие базовой инфраструктуры часто превращает поездку в риск. Создание таких троп переводит туризм из разряда "экстремальных вылазок" в формат доступного отдыха. Это снижает нагрузку на экосистему: люди будут ходить по проложенным путям, а не вытаптывать почву вокруг озёр.

Для местных сообществ развитие сети маршрутов означает рост прибыли от сопутствующих услуг — транспорта, гидов и гостиничного бизнеса. "Тайны Голубых озёр" станут частью общей туристической сети края, которая должна связать основные природные точки региона в единую доступную систему.

Объект инфраструктуры Назначение Входная группа Организация потока туристов и точка старта Площадка для отдыха Беседки и костровые зоны для привалов Инфостенды Навигация и просвещение о природе

Полностью завершить строительство тропы планируют в ближайшие годы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова