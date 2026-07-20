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Полгода ждали этого события: юбилейный фестиваль в Барнауле перевернул привычный график города

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле 21 июля стартует юбилейный, 50-й фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Программа объединит кинопоказы, литературные дискуссии и творческие встречи. Деятели искусства и писатели соберутся на родине Василия Шукшина, чтобы представить новые работы и обсудить опыт с жителями региона.

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Открытие и торжественные мероприятия

Официальный старт фестиваля назначили на 22 июля (среда). В 13:00 участников ждет встреча у памятника Василию Шукшину на одноименной улице.

Вечерняя часть начнется в 18:00 с прохода гостей и артистов по красной дорожке на площади у Театра драмы. В 19:00 в самом театре пройдет торжественная церемония. Для тех, кто не попадет в зал, организуют прямые трансляции на площади перед театром и в амфитеатре парка "Изумрудный".

Кинопрограмма и премьеры

С 21 по 25 июля фильмы покажут в кинозалах "КиноМир" (Барнаул и Бийск), "Пионере", "Премьере", а также в муниципальных кинозалах.

Открытием основного конкурса станет драматический триллер "Цинга" (18+). Премьера пройдет 22 июля в 21:00 в барнаульском кинотеатре "Мир". Это первый полнометражный игровой фильм режиссера Владимира Головнева, главную роль в котором исполнил Никита Ефремов. После показа режиссер и сценарист расскажут о съемках в тундре и мифологическом подтексте картины.

Секция Ключевые фильмы
Полный метр "Цинга", "Встречные", "Красавица", "Над вечным покоем", "Охотник", "Гора влюбленных", "Кукла", "Холодное сердце"
Короткий метр "Глубокий сосуд", "Про корову", "Мужество", "Эльза", "Папа, который живёт на крыше" и др. (всего 20 картин)
Документальное кино "О! Поймал атом солнца. Олег Табаков", "Блокадный зоопарк", "Люди приграничья", "Земля и Медь" и др.

Для молодежи и авторов работает площадка "Шукшин молодой" в амфитеатре парка "Изумрудный". Там с 21 по 26 июля бесплатно покажут 12 игровых, 9 документальных и один анимационный фильм, а также проведут лекции и работу кинолаборатории "Фабрика кино".

Творческие встречи и литература

Программа встреч с артистами распределилась так:

  • 21 июля (18:30): Даниил Страхов в Краевом театре драмы; моноспектакль Анны Якуниной "Монолог женщины" в Молодежном театре Алтая.
  • 23 июля (18:30): Анна Якунина в Рубцовском драматическом театре.
  • 24 июля (18:30): Станислав Бондаренко в ДК Бийска.

Литературный блок "Перекресток" включает дискуссию "Игра в бисер" с профессором Игорем Волгиным (21 июля в Театре драмы) и встречи с писателями Александром и Викторией Можаевыми в Барнауле (22 июля), Поспелихе (23 июля) и Бийске (24 июля). Также запланированы выступления Германа Власова и Марины Ахмедовой 23 июля.

Финал в Сростках

Закрытие фестиваля 25 июля пройдет в Сростках. Организаторы изменили логистику: все активности теперь сконцентрированы на горе Пикет. Здесь развернут фуд-корт, ярмарка мастеров "Чудики", "Литературный квартал" и Фестиваль пирога.

В течение дня будут работать экскурсии по музеям, выставка к 50-летию праздника и фестиваль "Характеры", где прозу Шукшина воплотят на сцене. Торжественное завершение назначено на 16:00, после чего выступит новосибирский "Айвазовский Оркестр".

Дополнительно 22 и 23 июля в Театре драмы развернется медиавыставка "CPS. Барнаул. 2026", где эксперты ВГИКа и российских киностудий представят оборудование и технологии для современного видеопроизводства.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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