Полгода ждали этого события: юбилейный фестиваль в Барнауле перевернул привычный график города

В Барнауле 21 июля стартует юбилейный, 50-й фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Программа объединит кинопоказы, литературные дискуссии и творческие встречи. Деятели искусства и писатели соберутся на родине Василия Шукшина, чтобы представить новые работы и обсудить опыт с жителями региона.
Официальный старт фестиваля назначили на 22 июля (среда). В 13:00 участников ждет встреча у памятника Василию Шукшину на одноименной улице.
Вечерняя часть начнется в 18:00 с прохода гостей и артистов по красной дорожке на площади у Театра драмы. В 19:00 в самом театре пройдет торжественная церемония. Для тех, кто не попадет в зал, организуют прямые трансляции на площади перед театром и в амфитеатре парка "Изумрудный".
С 21 по 25 июля фильмы покажут в кинозалах "КиноМир" (Барнаул и Бийск), "Пионере", "Премьере", а также в муниципальных кинозалах.
Открытием основного конкурса станет драматический триллер "Цинга" (18+). Премьера пройдет 22 июля в 21:00 в барнаульском кинотеатре "Мир". Это первый полнометражный игровой фильм режиссера Владимира Головнева, главную роль в котором исполнил Никита Ефремов. После показа режиссер и сценарист расскажут о съемках в тундре и мифологическом подтексте картины.
|Секция
|Ключевые фильмы
|Полный метр
|"Цинга", "Встречные", "Красавица", "Над вечным покоем", "Охотник", "Гора влюбленных", "Кукла", "Холодное сердце"
|Короткий метр
|"Глубокий сосуд", "Про корову", "Мужество", "Эльза", "Папа, который живёт на крыше" и др. (всего 20 картин)
|Документальное кино
|"О! Поймал атом солнца. Олег Табаков", "Блокадный зоопарк", "Люди приграничья", "Земля и Медь" и др.
Для молодежи и авторов работает площадка "Шукшин молодой" в амфитеатре парка "Изумрудный". Там с 21 по 26 июля бесплатно покажут 12 игровых, 9 документальных и один анимационный фильм, а также проведут лекции и работу кинолаборатории "Фабрика кино".
Программа встреч с артистами распределилась так:
Литературный блок "Перекресток" включает дискуссию "Игра в бисер" с профессором Игорем Волгиным (21 июля в Театре драмы) и встречи с писателями Александром и Викторией Можаевыми в Барнауле (22 июля), Поспелихе (23 июля) и Бийске (24 июля). Также запланированы выступления Германа Власова и Марины Ахмедовой 23 июля.
Закрытие фестиваля 25 июля пройдет в Сростках. Организаторы изменили логистику: все активности теперь сконцентрированы на горе Пикет. Здесь развернут фуд-корт, ярмарка мастеров "Чудики", "Литературный квартал" и Фестиваль пирога.
В течение дня будут работать экскурсии по музеям, выставка к 50-летию праздника и фестиваль "Характеры", где прозу Шукшина воплотят на сцене. Торжественное завершение назначено на 16:00, после чего выступит новосибирский "Айвазовский Оркестр".
Дополнительно 22 и 23 июля в Театре драмы развернется медиавыставка "CPS. Барнаул. 2026", где эксперты ВГИКа и российских киностудий представят оборудование и технологии для современного видеопроизводства.
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