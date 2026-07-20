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Дороги больше не пугают: Сахалинская область перевыполнила план по обновлению дворовых проездов

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Сахалинской области обновили свыше 26 тысяч квадратных метров асфальта во дворах. Работы по программе ямочного ремонта, которую начали в 2021 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, охватили все районы региона. В центральной и южной частях острова дорожники уже закончили дела, сейчас основные силы сосредоточены в северных зонах.

Двор жилого комплекса в сумерках
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Двор жилого комплекса в сумерках

В ряде муниципалитетов рабочие уложили больше покрытия, чем планировали изначально. Самый большой объем работ пришелся на Южно-Сахалинск. В Томаринском и Невельском районах фактические показатели превысили план более чем в два раза.

Район План (кв. м) Факт (кв. м)
Южно-Сахалинск 7 649 10 975
Томаринский район 509 1 244
Невельский район 943 2 552

На севере острова сроки ремонта установлены до 1 августа. Специалисты уже закрыли объекты в Охинском, Курильском и Южно-Курильском районах, в Тымовском уложили 648 квадратных метров покрытия.

"В ряде муниципалитетов объёмы ремонта превысили плановые значения — это говорит о внимании к запросам жителей и организации работ. Сейчас наша главная задача — завершить все объекты на севере в установленные сроки и обеспечить качественную приёмку каждого двора", — пояснил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Чтобы подать заявку на ремонт своего двора, жителям нужно обратиться в местную администрацию, позвонить на горячую линию ЖКХ или оставить сообщение на платформе "Сахалин онлайн".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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