Дороги больше не пугают: Сахалинская область перевыполнила план по обновлению дворовых проездов

В Сахалинской области обновили свыше 26 тысяч квадратных метров асфальта во дворах. Работы по программе ямочного ремонта, которую начали в 2021 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, охватили все районы региона. В центральной и южной частях острова дорожники уже закончили дела, сейчас основные силы сосредоточены в северных зонах.
В ряде муниципалитетов рабочие уложили больше покрытия, чем планировали изначально. Самый большой объем работ пришелся на Южно-Сахалинск. В Томаринском и Невельском районах фактические показатели превысили план более чем в два раза.
|Район
|План (кв. м)
|Факт (кв. м)
|Южно-Сахалинск
|7 649
|10 975
|Томаринский район
|509
|1 244
|Невельский район
|943
|2 552
На севере острова сроки ремонта установлены до 1 августа. Специалисты уже закрыли объекты в Охинском, Курильском и Южно-Курильском районах, в Тымовском уложили 648 квадратных метров покрытия.
"В ряде муниципалитетов объёмы ремонта превысили плановые значения — это говорит о внимании к запросам жителей и организации работ. Сейчас наша главная задача — завершить все объекты на севере в установленные сроки и обеспечить качественную приёмку каждого двора", — пояснил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Чтобы подать заявку на ремонт своего двора, жителям нужно обратиться в местную администрацию, позвонить на горячую линию ЖКХ или оставить сообщение на платформе "Сахалин онлайн".
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