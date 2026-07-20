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Смертельная ловушка на Ставрополье раскрыта: спецслужбы перехватили планы вражеских кураторов

Россия » Юг » Ставрополь

Сотрудники Управления ФСБ по Ставропольскому краю предотвратили террористический акт, целью которого был участник специальной военной операции. Силовики задержали подозреваемого, действовавшего по указанию украинских кураторов. О сорванных планах противника и успешном задержании сообщил глава региона Владимир Владимиров. В настоящий момент с задержанным проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств планируемого нападения.

Спецслужба
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Спецслужба

"Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Ставропольскому краю за профессиональную работу — предотвращен теракт против участника специальной военной операции. Подозреваемый действовал по наводке украинских кураторов. Теперь он задержан, вражеские планы сорваны", — сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Региональные власти и правоохранительные органы сегодня работают в режиме повышенной бдительности, так как Ставрополье остается важным стратегическим узлом на юге страны. Подобные инциденты подтверждают, что противник пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию через точечные атаки на знаковых лиц, однако межведомственное взаимодействие позволяет гасить такие угрозы еще на стадии подготовки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Задержанный планировал атаку, опираясь на инструкции, полученные от кураторов с территории Украины. Оперативники пресекли деятельность злоумышленника до того, как он успел приступить к реализации задуманного.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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