Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельная ловушка на Ставрополье раскрыта: спецслужбы перехватили планы вражеских кураторов
От жары к стихии за один день: синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности
Удар пришелся по мирным районам: в Брянской области зафиксировали тяжелые последствия атаки
Забытый уход обернулся вспышкой болезни: почему кондиционер может стать источником опасной бактерии
Стены буквально рассыпались в труху: статус здания в Барнауле открыл путь к огромным деньгам
В Сахалинской области прогнозируют вылов 40–50 тысяч тонн горбуши за текущий сезон
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Вода не признала границ: жители Забайкалья заявили, что новая дамба не спасла дома от паводка
Омские семьи могут получить новую поддержку: родителям предложили платить прожиточный минимум

Звери вышли к людям: в Амурской области ввели жесткие условия для ликвидации хищников

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области начали принимать заявления на получение лицензий по добыче бурого медведя. Документы можно подавать в региональное управление Росприроднадзора с 15 июля 2026 года. Мера введена из-за роста популяции хищников, которые стали чаще выходить к людям и нападать на скот.

Дикий медведь
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дикий медведь

Право на отстрел дают не всем. Согласно указу правительства РФ, лицензия выдается только тогда, когда медведь реально угрожает жизни людей или представляет опасность для сельскохозяйственных животных. Охотник в заявлении должен четко описать причину угрозы и указать координаты места, где замечен зверь.

Если Росприроднадзор одобрит заявку, охотник получит разрешение, которое действует один год. По истечении этого срока документ можно продлить, если медведь всё еще создает опасность в данной местности.

Условие получения лицензии Детали
Основание Угроза людям или домашним животным
Срок действия 1 год
Орган выдачи Региональное управление Росприроднадзора

Охота в Приамурье проходит по строгим правилам. Разрешено использовать только определенное оружие и оборудование. Нарушение экологических норм или мер безопасности повлечет ответственность.

Власти региона также напоминают жителям, что при встрече с медведем нужно немедленно связаться со службой спасения или местной администрацией. Сейчас в области работают программы по информированию населения о правилах поведения в лесу, чтобы свести количество конфликтов человека и зверя к минимуму.

"Прием заявлений на добычу бурого медведя в Приамурье направлен на сохранение баланса между охраной природы и обеспечением безопасности людей и животных", — сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Экономика и бизнес
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.