Звери вышли к людям: в Амурской области ввели жесткие условия для ликвидации хищников

В Амурской области начали принимать заявления на получение лицензий по добыче бурого медведя. Документы можно подавать в региональное управление Росприроднадзора с 15 июля 2026 года. Мера введена из-за роста популяции хищников, которые стали чаще выходить к людям и нападать на скот.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дикий медведь

Право на отстрел дают не всем. Согласно указу правительства РФ, лицензия выдается только тогда, когда медведь реально угрожает жизни людей или представляет опасность для сельскохозяйственных животных. Охотник в заявлении должен четко описать причину угрозы и указать координаты места, где замечен зверь.

Если Росприроднадзор одобрит заявку, охотник получит разрешение, которое действует один год. По истечении этого срока документ можно продлить, если медведь всё еще создает опасность в данной местности.

Условие получения лицензии Детали Основание Угроза людям или домашним животным Срок действия 1 год Орган выдачи Региональное управление Росприроднадзора

Охота в Приамурье проходит по строгим правилам. Разрешено использовать только определенное оружие и оборудование. Нарушение экологических норм или мер безопасности повлечет ответственность.

Власти региона также напоминают жителям, что при встрече с медведем нужно немедленно связаться со службой спасения или местной администрацией. Сейчас в области работают программы по информированию населения о правилах поведения в лесу, чтобы свести количество конфликтов человека и зверя к минимуму.

"Прием заявлений на добычу бурого медведя в Приамурье направлен на сохранение баланса между охраной природы и обеспечением безопасности людей и животных", — сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов