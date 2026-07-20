От жары к стихии за один день: синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности

Столица переходит из режима "духовки" в режим штормовой готовности. Синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Московском регионе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозах и резких порывах ветра будет действовать до вечера 21 июля. Столичный ритм жизни может нарушить не только зной, но и внезапный разгул стихии.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва

Прогноз и риски для инфраструктуры

В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, в отдельных районах Подмосковья и в самой Москве ожидаются грозы. Главная проблема — ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с. Для мегаполиса с его плотной застройкой, обилием рекламных конструкций и деревьев — это серьезный вызов. Учитывая, что в городе активно идет обновление наземных маршрутов, пассажирам стоит быть внимательнее на остановках.

"Желтый уровень — это сигнал о потенциальной опасности. Ветер скоростью 15 м/с способен ломать ветви и повреждать слабо закрепленные конструкции. В условиях мегаполиса это всегда риск для припаркованных автомобилей и пешеходов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параллельно с "желтым" по грозе в Москве продолжает действовать "оранжевый" уровень из-за экстремальной жары. Город буквально плавится: термометры в столице показывают до плюс 30 градусов, что официально считается порогом "сильной жары". В области ситуация идентичная — от 25 до 30 градусов выше нуля.

Температурные и штормовые показатели

Параметр Значение / Уровень Температура в Москве +28… +30°C (Оранжевый уровень) Скорость ветра при грозе до 15 м/с (Желтый уровень) Период действия до 21 июля включительно

Для жителей Подмосковья, планировавших отдых на природе, такие изменения погоды могут стать неприятным сюрпризом.

"Резкие перепады температур и давления во время атмосферных фронтов — это серьезное испытание для метеозависимых людей. Жара в 30 градусов в сочетании с высокой влажностью перед грозой создает эффект 'сауны', что повышает риски для сердечно-сосудистой системы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Что означает оранжевый уровень опасности?

Это предпоследний уровень в шкале, означающий реальную угрозу стихийных бедствий и ущерба. В данном случае он введен из-за жары, превышающей климатические нормы.

Какая скорость ветра считается опасной в городе?

Порывы от 15 м/с и выше могут валить деревья и срывать фрагменты кровли. При таких значениях рекомендуется парковать машины в гаражах или вдали от деревьев.

Почему критерии жары для Москвы и регионов разные?

Для Москвы критической отметкой считается +30°C из-за особенностей городской застройки и отсутствия активного проветривания, в то время как для южных регионов норма выше — +35°C.

Когда спадет погодная опасность?

Согласно текущим сводкам, основной пик опасности по жаре и грозам прогнозируется до вечера вторника, 21 июля. Далее ожидается постепенная стабилизация фронта.

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