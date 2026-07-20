Удар пришелся по мирным районам: в Брянской области зафиксировали тяжелые последствия атаки

В Брянской области зафиксированы последствия массированной атаки со стороны Украины. По официальным данным региональных властей, в результате обстрелов один человек погиб и еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Основной удар пришелся на приграничные районы и поселок Белая Березка.

Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License Скорая помощь

Трагедия в Белой Березке: гибель спасателя

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в поселке Белая Березка. Жертвой атаки стал водитель пожарного автомобиля, который находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчина выехал на вызов для тушения возгорания, возникшего после предыдущего прилета, когда попал под повторный обстрел.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. Стоит отметить, что социальная защита работников экстренных служб в регионе усиливается.

Пострадавшие среди мирного населения

Общее число пострадавших достигло 13 человек. Помимо тяжелых случаев в Белой Березке, ранения зафиксированы у жителей Погарского и Стародубского районов. Медицинские службы региона переведены в режим повышенной готовности. Важную роль в оказании помощи играют обновленные районные больницы.

"Приграничные территории Брянской области постоянно сталкиваются с природными и техногенными рисками, вызванными внешним воздействием. Важно оперативно прогнозировать зоны возможного задымления и пожаров, чтобы минимизировать жертвы среди личного состава МЧС и гражданских лиц", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Район / Населенный пункт Последствия атаки Белая Березка 1 погибший (водитель МЧС), 3 раненых Погарский район Зафиксированы пострадавшие среди населения Стародубский район Ранены мирные жители

Мнение экспертов о рисках и защите

Инфраструктура региона испытывает серьезную нагрузку. Кроме прямой угрозы жизни, обстрелы наносят ущерб жилому фонду и социальным объектам.

"Разрушения инфраструктуры в приграничье требуют экстренного выделения средств из резервных фондов. Сейчас критически важно не допустить дефицита бюджета на восстановление жилья, закладывая инвестиции в безопасность социальных объектов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Предусмотрены ли компенсации семьям погибших при исполнении?

Да, федеральное и региональное законодательство гарантирует выплаты семьям сотрудников МЧС и гражданских лиц, погибших в результате обстрелов.

Куда обращаться при повреждении жилья?

Необходимо подать заявление в муниципальную администрацию или через портал Госуслуг для проведения оценки ущерба специальной комиссией.

Оказывается ли психологическая помощь раненым?

Да, в пунктах временного размещения и больницах работают психологи МЧС и специалисты региональных центров соцзащиты.

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