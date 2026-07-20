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Стены буквально рассыпались в труху: статус здания в Барнауле открыл путь к огромным деньгам

Россия » Сибирь » Барнаул

Старинную электростанцию в Барнауле на улице Промышленной, 8, включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) на платформе наследие. дом.рф. Теперь владелец здания может претендовать на льготный кредит для его восстановления. Сейчас памятник архитектуры готовят к реставрации: в нем планируют открыть ресторан, ивент-площадку или креативный кластер.

Знаменская церковь, Барнаул
Фото: commons.wikimedia.org by Markovich.anton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Знаменская церковь, Барнаул

История и текущее состояние здания

Первая городская электростанция Барнаула была построена в начале XX века и снабжала город энергией до 1936 года. В 1992 году здание признали памятником архитектуры регионального значения, однако долгие годы оно оставалось заброшенным.

В 2023 году объект выкупила компания "Родные берега", входящая в группу компаний "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова. Здание расположено на территории жилого комплекса "Родные берега". Чтобы вернуть постройке исторический облик, привлекла архитектурную мастерскую "Классика" под руководством Александра Деринга.

Техническое состояние объекта оценивают как неудовлетворительное. Эксперты Алтайохранкультуры в акте от 26 мая 2024 года зафиксировали следующие повреждения:

  • деформация кровли;
  • отсутствие окон и дверей;
  • трещины в фундаменте, цоколе и отмостках;
  • частичное обрушение кирпичной кладки и штукатурки;
  • полное отсутствие коммуникаций.

Планы по развитию и инвестиции

Инвестор планирует превратить электростанцию в аутентичный ресторан под названием "Труба". Проект уже прошел историко-культурную экспертизу. В частности, на трубе здания вернут дату постройки — "1918", а рядом с основным корпусом могут установить реплику исторической градирни для павильона кафе.

"Объект очень интересный, и мы хотим дать ему максимально интересное наполнение. В приоритете — гастрокорт, ресторан, возможно, ивент-площадка, арт-кластер или креативный кластер. Мы понимаем, что в дальнейшем будет развиваться "барнаульский Арбат" и наша набережная с парковой зоной", — сообщил советник руководителя "Жилищной инициативы" Алексей Линник.

Предварительный объем инвестиций оценивается в 150 млн рублей. Сейчас компания проводит подготовительные работы на участке и ищет лицензированных подрядчиков для реставрации.

Условия льготного кредитования

Статус "неудовлетворительного состояния" позволяет владельцу здания воспользоваться программой льготного кредитования от Министерства культуры РФ и ДОМ. РФ. Для участия в ней объект должен быть внесен в государственный реестр ОКН, не иметь религиозного назначения и находиться в плохом техническом состоянии.

Назначение объекта после восстановления Процентная ставка по кредиту
Гостиница (от 3 звезд) 6%
Иные проекты восстановления 9%

Для зданий площадью до 1500 кв. метров (площадь электростанции составляет 1089,1 кв. м) льготный период по кредитному договору ограничен 36 месяцами. Это накладывает жесткие временные рамки на проведение всех реставрационных работ.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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