В Сахалинской области прогнозируют вылов 40–50 тысяч тонн горбуши за текущий сезон

В Сахалинской области пересматривают прогнозы по лососевой путине. Численность горбуши, подошедшей к водам Южных Курил, оказалась значительно выше ожиданий, что позволит открыть для промысла новый район.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Ловля кальмаров ночью на рыболовецком судне

Данные траловой съемки научно-исследовательского судна "Профессор Кагановский" показали, что в Охотоморский бассейн вернулось около 180 миллионов производителей горбуши. Это почти в два раза больше первоначальных расчетов. Такой объем позволяет рассчитывать на вылов от 40 до 50 тысяч тонн рыбы за сезон.

"Промысловая обстановка очень хорошая. По ряду районов Сахалинской области ситуация позволяет рассчитывать на объемы вылова, существенно превышающие первоначальный прогноз. В этом сезоне район Южных Курил не был предусмотрен для промысла, но с учетом того, насколько благоприятна обстановка, он будет открыт для промысловой деятельности", — сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Условия и контроль вылова

Решение расширить зону промысла привязано к биологическим показателям. Главное условие — пропуск достаточного количества рыб на нерестилища для сохранения популяции. Чтобы избежать перелова, ведомство опирается на данные траловых съемок, которые отраслевая наука ведет почти 30 лет. Это помогает определить не только количество рыбы, но и её физиологическое состояние.

Показатель Значение Численность возврата горбуши ~ 180 млн экземпляров Прогноз вылова за сезон 40-50 тыс. тонн Статус района Южных Курил Будет открыт для промысла

Для рыбопромышленного комплекса региона это означает рост объемов добычи и дополнительную нагрузку на логистику в районах Курил. Ранее в регионе также зафиксировали необычный улов — недалеко от Поронайска рыбаки с помощью дрифтерных сетей выловили крупного тунца.

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