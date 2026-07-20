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Вода не признала границ: жители Забайкалья заявили, что новая дамба не спасла дома от паводка

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В ночь на 13 июля 2026 года река Олов в Чернышевском округе Забайкалья достигла исторического максимума — уровень воды превысил четыре метра. Стихия размыла дороги, повредила мосты и затопила жилые дома. В селе Комсомольское возник конфликт между официальными отчетами ведомств и реальным положением дел на земле.

Затопленная улица в поселке
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в поселке

Спор о работе защитной дамбы

Центром конфликта стала защитная дамба в селе Комсомольское длиной 4,3 км. Сооружение построили в конце 1980-х, а весной 2025 года завершили его текущий ремонт после крупного паводка 2021 года.

Минприроды Забайкалья заявляет, что дамба выдержала напор воды, переливов через гребень не было. По версии ведомства, вода хлынула в село из-за недостаточной пропускной способности двух автомобильных мостов. Перед ними образовался подпор, который вытолкнул воду на дорожное полотно и далее в жилой сектор.

"Успели только поднять бытовую технику, взять документы и убежать из дома. Первое наводнение было в 2021 году. Сейчас повторно, хотя и сделали после первого наводнения дамбу. Дамбу приняли, но через неё вода бежала как будто её нет", — рассказали жители Комсомольского.

Масштабы паводка и последствия

Паводок 13 июля стал абсолютным рекордом для реки Олов. Вода поднялась выше четырех метров, что привело к серьезным инфраструктурным повреждениям в Чернышевском округе.

Показатель Значение / Статус
Пиковый уровень воды > 4 метров (исторический рекорд)
Повреждения инфраструктуры Размывы дорог, повреждение мостов
Сроки начала восстановления С 14 июля

Противоречия в отчетах властей

Жители Комсомольского отмечают странное расхождение в оперативных данных. В сводке губернатора Забайкалья Александра Осипова село вообще не упоминалось. Глава региона сообщал лишь о подтоплении шести приусадебных участков в Новом Олове и Новоильинске.

Признать серьезный ущерб в Комсомольском Минприроды смогло только 20 июля. В ведомстве пообещали совместно с администрацией округа проанализировать состояние мостов, водопропускных сооружений и дамб, чтобы подобрать новые инженерные решения.

На данный момент в Новом Олове, Новоильинске и Аксёново-Зиловском вода сошла, движение по дорогам восстановили. В Комсомольском люди продолжают ждать объяснений, почему обновленная дамба не предотвратила затопление домов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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