В ночь на 13 июля 2026 года река Олов в Чернышевском округе Забайкалья достигла исторического максимума — уровень воды превысил четыре метра. Стихия размыла дороги, повредила мосты и затопила жилые дома. В селе Комсомольское возник конфликт между официальными отчетами ведомств и реальным положением дел на земле.
Центром конфликта стала защитная дамба в селе Комсомольское длиной 4,3 км. Сооружение построили в конце 1980-х, а весной 2025 года завершили его текущий ремонт после крупного паводка 2021 года.
Минприроды Забайкалья заявляет, что дамба выдержала напор воды, переливов через гребень не было. По версии ведомства, вода хлынула в село из-за недостаточной пропускной способности двух автомобильных мостов. Перед ними образовался подпор, который вытолкнул воду на дорожное полотно и далее в жилой сектор.
"Успели только поднять бытовую технику, взять документы и убежать из дома. Первое наводнение было в 2021 году. Сейчас повторно, хотя и сделали после первого наводнения дамбу. Дамбу приняли, но через неё вода бежала как будто её нет", — рассказали жители Комсомольского.
Паводок 13 июля стал абсолютным рекордом для реки Олов. Вода поднялась выше четырех метров, что привело к серьезным инфраструктурным повреждениям в Чернышевском округе.
|Показатель
|Значение / Статус
|Пиковый уровень воды
|> 4 метров (исторический рекорд)
|Повреждения инфраструктуры
|Размывы дорог, повреждение мостов
|Сроки начала восстановления
|С 14 июля
Жители Комсомольского отмечают странное расхождение в оперативных данных. В сводке губернатора Забайкалья Александра Осипова село вообще не упоминалось. Глава региона сообщал лишь о подтоплении шести приусадебных участков в Новом Олове и Новоильинске.
Признать серьезный ущерб в Комсомольском Минприроды смогло только 20 июля. В ведомстве пообещали совместно с администрацией округа проанализировать состояние мостов, водопропускных сооружений и дамб, чтобы подобрать новые инженерные решения.
На данный момент в Новом Олове, Новоильинске и Аксёново-Зиловском вода сошла, движение по дорогам восстановили. В Комсомольском люди продолжают ждать объяснений, почему обновленная дамба не предотвратила затопление домов.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.