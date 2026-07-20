Власти слишком долго молчали: состояние пути в Свободненском округе спровоцировало гнев Бастрыкина

Александр Бастрыкин обратил внимание на состояние дороги между селами Талали и Сукромли в Свободненском муниципальном округе Амурской области. Поводом стали жалобы местных жителей на невозможность нормально передвигаться по маршруту.

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По данным следственного комитета, дорога фактически перестала существовать как транспортный объект. Асфальта нет, а грунтовое полотно деформировано настолько, что проезд машин стал затруднен из-за глубоких ям и неровностей. При этом власти игнорировали проблему и не предпринимали попыток привести путь в порядок.

"Автомобильная дорога, соединяющая села Талали и Сукромли, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно деформировано, на его поверхности образовались ямы и неровности. Проезд по ней транспортных средств затруднен. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению не принимается", — сообщили в Информационном центре СК России.

Следователи начали процессуальную проверку, чтобы выяснить, кто допустил разрушение дороги и почему ремонт не проводился. Глава ведомства поручил доложить о предварительных и итоговых результатах проверки.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Ситуация в Свободненском округе типична для многих удаленных территорий, где муниципальные бюджеты не справляются с содержанием дорожной сети. Часто проблема кроется не в отсутствии средств как таковых, а в некорректном планировании или нецелевом использовании ресурсов при распределении средств на дорожное хозяйство. Процессуальная проверка может выявить факт халатности при приемке предыдущих работ или необоснованное затягивание сроков капитального ремонта, что в условиях Приамурья с его перепадами температур и размывами грунта приводит к стремительному разрушению полотна.